'किसी को बाहर निकलने का मौका नहीं मिला...', सत्य निकेतन हादसे के चश्मदीदों ने सुनाई आंखोंदेखी

Delhi Building Collapse: दक्षिण-पश्चिम दिल्ली के सत्य निकेतन में बिल्डिंग गिरने के बाद मौके पर मौजूद लोगों ने जो बताया, वह बहुत डराने वाला है. चश्मदीदों के मुताबिक, अचानक तेज आवाज हुई और देखते ही देखते पांच मंजिला Hostel Daze बिल्डिंग मलबे में बदल गई. इसके ठीक बगल से लगी एक और इमारत भी गिर गई. दोनों जगहों पर PG में रहने वाले छात्र मौजूद थे और कई तो अपने कमरों में ही मलबे के नीचे दब गए.
पास में दुकान चलाने वाले एक चश्मदीद ने बताया कि हम कई सारे लोग दुकान के अंदर बैठे थे, तभी अचानक ऐसी आवाज आई जैसे भूकंप आ गया. फिर बाहर देखा तो चारों तरफ धूल और धुआं दिखाई दिया और बिल्डिंग जमीन पर पड़ी मिली. चश्मदीदों के अनुसार, मलबे से बच्चों के ‘बचाओ-बचाओ’ चिल्लाने की आवाजें सुनाई दे रहीं है. कुछ लोगों को जिंदा बाहर निकाल लिया गया, जबकि कई लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका है.
#WATCH | Delhi: On the building collapse near Satya Niketan in South-West Delhi, an eyewitness says, “I have a shop nearby. We were sitting inside it when we suddenly heard a sound—like the rumble of an earthquake. We rushed out immediately; there was a lot of smoke and dust… pic.twitter.com/hGwQuo5IZK
— ANI (@ANI) September 6, 2026
हादसे का पता चलते ही JCB मशीनों की मदद से मलबा हटाने का काम शुरू हुआ. दिल्ली पुलिस के मुताबिक, कितने लोग अंदर फंसे हैं या कितने घायल हैं, यह अभी साफ नहीं हो पाया है. अब तक 10 से 15 लोगों को रेस्क्यू किए जाने की पुष्टि हुई है. मौके पर DDMA, NDRF, दिल्ली फायर सर्विस, दिल्ली पुलिस, MCD, CATS और सिविल डिफेंस की टीमें बचाव अभियान में जुटी हैं. एहतियात के तौर पर आसपास की इमारत को भी खाली करा दिया गया है.
वहीं, एक चश्मदीद ने दावा किया है कि इमारत में बेसमेंट बनाने का काम चल रहा था. ग्राउंड फ्लोर पर किराये की जगह तैयार करने के लिए निर्माण कराया जा रहा था. उसके मुताबिक, ऊपर का ढांचा मजबूत किया गया था, लेकिन नीचे के पिलर कमजोर थे और नीचे मजदूर काम कर रहे थे, जो मलबे में दब गए. हादसे पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने चिंता जताते हुए सभी एजेंसियों को पूरी ताकत से रेस्क्यू अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं.