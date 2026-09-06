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'किसी को बाहर निकलने का मौका नहीं मिला...', सत्य निकेतन हादसे के चश्मदीदों ने सुनाई आंखोंदेखी

दिल्ली के सत्य निकेतन में PG की बिल्डिंग भरभराकर गिर गई. कई छात्रों के मलबे में फंसे होने की आशंका है. चश्मदीदों ने हादसे की आंखोंदेखी सुनाई और रेस्क्यू ऑपरेशन पर ताजा अपडेट भी दिया.

Written by: Gargi Santosh
Published: September 6, 2026, 3:52 PM IST
'किसी को बाहर निकलने का मौका नहीं मिला...', सत्य निकेतन हादसे के चश्मदीदों ने सुनाई आंखोंदेखी
एक चश्मदीद ने दावा किया है कि इमारत में बेसमेंट बनाने का काम चल रहा था. (Photo made from AI)
  • दिल्ली के सत्य निकेतन में 2 इमारतें भरभराकर गिरीं और मलबे में कई छात्र फंस गए
  • JCB और रेस्क्यू टीमें मलबे में दबे लोगों को बाहर निकालने में जुटीं हैं
  • अब तक 10 से 15 लोगों के रेस्क्यू की पुष्टि है, कितने लोग दबे हैं यह साफ नहीं
  • मलबे से ‘बचाओ-बचाओ’ की आवाजें आ रहीं है

Delhi Building Collapse: दक्षिण-पश्चिम दिल्ली के सत्य निकेतन में बिल्डिंग गिरने के बाद मौके पर मौजूद लोगों ने जो बताया, वह बहुत डराने वाला है. चश्मदीदों के मुताबिक, अचानक तेज आवाज हुई और देखते ही देखते पांच मंजिला Hostel Daze बिल्डिंग मलबे में बदल गई. इसके ठीक बगल से लगी एक और इमारत भी गिर गई. दोनों जगहों पर PG में रहने वाले छात्र मौजूद थे और कई तो अपने कमरों में ही मलबे के नीचे दब गए.

भूकंप जैसी आवाज हुई… बाहर देखा तो मलबा

पास में दुकान चलाने वाले एक चश्मदीद ने बताया कि हम कई सारे लोग दुकान के अंदर बैठे थे, तभी अचानक ऐसी आवाज आई जैसे भूकंप आ गया. फिर बाहर देखा तो चारों तरफ धूल और धुआं दिखाई दिया और बिल्डिंग जमीन पर पड़ी मिली. चश्मदीदों के अनुसार, मलबे से बच्चों के ‘बचाओ-बचाओ’ चिल्लाने की आवाजें सुनाई दे रहीं है. कुछ लोगों को जिंदा बाहर निकाल लिया गया, जबकि कई लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका है.

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JCB से लेकर NDRF तक रेस्क्यू में जुटीं टीमें

हादसे का पता चलते ही JCB मशीनों की मदद से मलबा हटाने का काम शुरू हुआ. दिल्ली पुलिस के मुताबिक, कितने लोग अंदर फंसे हैं या कितने घायल हैं, यह अभी साफ नहीं हो पाया है. अब तक 10 से 15 लोगों को रेस्क्यू किए जाने की पुष्टि हुई है. मौके पर DDMA, NDRF, दिल्ली फायर सर्विस, दिल्ली पुलिस, MCD, CATS और सिविल डिफेंस की टीमें बचाव अभियान में जुटी हैं. एहतियात के तौर पर आसपास की इमारत को भी खाली करा दिया गया है.

New Delhi: Rescue operations underway after a building collapses near Shiv Mandir in Satya Niketan, Moti Bagh, in New Delhi on Sunday, September 6, 2026. Several people are feared trapped inside the collapsed structure. ( Photo: IANS/Video Grab)

बेसमेंट में चल रहा था काम, पिलर कमजोर

वहीं, एक चश्मदीद ने दावा किया है कि इमारत में बेसमेंट बनाने का काम चल रहा था. ग्राउंड फ्लोर पर किराये की जगह तैयार करने के लिए निर्माण कराया जा रहा था. उसके मुताबिक, ऊपर का ढांचा मजबूत किया गया था, लेकिन नीचे के पिलर कमजोर थे और नीचे मजदूर काम कर रहे थे, जो मलबे में दब गए. हादसे पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने चिंता जताते हुए सभी एजेंसियों को पूरी ताकत से रेस्क्यू अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं.

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गार्गी संतोष Zee Media के India.com में सब-एडिटर के तौर पर काम कर रही हैं. वह हाइपरलोकल, नेशनल और वर्ल्ड न्यूज सेक्शन संभालती हैं. गार्गी को लाइफस्टाइल, स्पोर्ट्स और वायरल ... और पढ़ें

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