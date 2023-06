Delhi:दिल्ली में एक बार फिर पहचान छिपाकर एक मुस्लिम युवक ने हिंदू युवती से दोस्ती करने और अश्लील वीडियो और फोटो शेयर करने की धमकी देने का मामला सामने आया है. दिल्ली पुलिस ने आरोपी युवक शाहरुख को अरेस्ट कर लिया है, लेकिन पुलिस की सीनियर महिला अधिकारी ने लव जिहाद के एंगल को इनकार करते हुए जांच होने की बात हुई है.

नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की एडिशनल डीसीपी संध्या स्वामी ने कहा,”हम इस घटना की जांच कर रहे हैं… इसमें कोई धर्म परिवर्तन या लव जिहाद का एंगल नहीं है”.