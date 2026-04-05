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दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ‘सक्षम यात्रा 2026’ को हरी झंडी दिखाई, जमीनी नवाचार को मिलेगा बढ़ावा

“सक्षम यात्रा 2026” को हरी झंडी दिखाकर रवाना करते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली को केंद्र में रखकर यह पहल स्थानीय विचारों को आगे बढ़ने, सहयोग प्राप्त करने और वास्तविक प्रभाव पैदा करने का मंच प्रदान करेगी.

Published date india.com Published: April 5, 2026 1:03 PM IST
email india.com By Shivendra Rai email india.com twitter india.com
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ‘सक्षम यात्रा 2026’ को हरी झंडी दिखाई
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ‘सक्षम यात्रा 2026’ को हरी झंडी दिखाई

New Delhi: दिल्ली की मुख्यमंत्री खा गुप्ता नेआज रविवार, 5 अप्रैल को “सक्षम यात्रा 2026” को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. सीएम रेखा गुप्ता ने इस मौके पर जमीनी स्तर के विचारों एवं नवाचार को बढ़ावा देने में इसकी भूमिका पर जोर दिया. मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली को केंद्र में रखकर यह पहल स्थानीय विचारों को आगे बढ़ने, सहयोग प्राप्त करने और वास्तविक प्रभाव पैदा करने का मंच प्रदान करेगी.

“सक्षम यात्रा 2026” को हरी झंडी दिखाकर रवाना करते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि इस तरह की पहल नवाचार और उसके क्रियान्वयन के बीच की दूरी को कम करती हैं और समुदाय आधारित समाधान को आगे बढ़ाने में सहायक होती हैं.

क्या है सक्षम यात्रा 2026?

“सक्षम यात्रा 2026” 4 अप्रैल को दिल्ली से शुरू होने वाली एक नौ-दिवसीय यात्रा है. यह उत्तरी भारत के कई शहरों से होकर गुजरेगी. इसका मकसद उभरते हुए उद्यमियों की पहचान करना, उनसे जुड़ना और उन्हें सहयोग देना है. दरअसल भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम अक्सर बड़े शहरों, वेंचर कैपिटल और टेक्नोलॉजी हब से जुड़ा होता है.
देश के छोटे शहरों और समुदायों में, अनगिनत इनोवेटर चुपचाप ऐसे आइडिया पर काम कर रहे हैं जो असल दुनिया की समस्याओं को हल कर सकते हैं. लेकिन, इनमें से कई लोगों के पास मेंटरशिप, नेटवर्क और ऐसे प्लेटफॉर्म तक पहुंच नहीं होती, जो उनके आइडिया को आगे बढ़ाने में मदद कर सकें.

“सक्षम यात्रा 2026” के तहत, स्टार्टअप शुरू करने के इच्छुक लोगों से मिलकर उन्हें अवसर दिलाना है जो अक्सर मुख्यधारा के स्टार्टअप जगत से बाहर रह जाते हैं. सक्षम यात्रा अयोध्या, लखनऊ, मथुरा, आगरा और जयपुर जैसे शहरों से गुज़रते हुए 12 अप्रैल को नई दिल्ली में समाप्त होगी. इस यात्रा के दौरान, टीम का मकसद उन युवा संस्थापकों और इनोवेटर्स से बातचीत करना है, जो असल दुनिया की चुनौतियों का समाधान तैयार कर रहे हैं.

कई तरह के मेल-जोल, कम्युनिटी से जुड़ने और स्थानीय इनोवेटर्स से बातचीत के जरिए, आयोजकों का मकसद अच्छे आइडिया की पहचान करना और उन उद्यमियों को बढ़ावा देना है जो अभी अपने सफर के शुरुआती दौर में हैं. इस पहल की अगुवाई अजय गुप्ता कर रहे हैं, जो एक उद्यमी और शिक्षाविद हैं और कई शिक्षा से जुड़े कामों और सामाजिक पहलों से जुड़े हुए हैं.

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Shivendra Rai

Shivendra Rai

उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के रहने वाले शिवेन्द्र राय को हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव है. वाराणसी के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से इतिहास में एमए ... और पढ़ें

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