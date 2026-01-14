  • Hindi
दिल्ली में फ्लैट-प्लॉट खरीदना होगा 40% महंगा! खेती की जमीन 5 करोड़ प्रति एकड़ होगी महंगी, जानिए कब लागू होगा नया रेट

यह फैसला दिल्ली के रियल एस्टेट मार्केट को प्रभावित करेगा. प्रॉपर्टी की कीमतें पहले से बढ़ रही हैं,  सर्किल रेट बढ़ने से रजिस्ट्रेशन महंगा हो जाएगा.

प्रतीकात्मक तस्वीर
दिल्ली में रिहायशी संपत्तियों के सर्किल रेट में जल्द ही महत्वपूर्ण बढ़ोतरी होने की संभावना है. सरकारी सूत्रों और हालिया रिपोर्ट्स के अनुसार, विभिन्न इलाकों में यह बढ़ोतरी 10 से 40 प्रतिशत तक हो सकती है. यह वृद्धि मुख्य रूप से A और H श्रेणी की संपत्तियों को छोड़कर बाकी सभी श्रेणियों (B, C, D, E, F, G) में लागू होगी. दिल्ली सरकार लंबे समय से चल रही इस समीक्षा को अंतिम रूप देने की तैयारी में जुटी है, खासकर जिलों के पुनर्गठन (district reorganization) के बाद सर्किल रेट को अपडेट करने के लिए.

सर्किल रेट क्या है?

यह सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मूल्य है, जिस पर संपत्ति का रजिस्ट्रेशन होता है. इससे स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस की गणना की जाती है. अगर सर्किल रेट बढ़ता है, तो संपत्ति खरीदना महंगा हो जाता है, क्योंकि खरीदार को ज्यादा टैक्स चुकाना पड़ता है. दिल्ली में आखिरी बार रिहायशी और कमर्शियल संपत्तियों के सर्किल रेट 2014 में संशोधित किए गए थे, जबकि कृषि भूमि के रेट 2008 से अपडेट नहीं हुए हैं. इस लंबे अंतराल में बाजार दरें कई गुना बढ़ चुकी हैं, जिससे सर्किल रेट और मार्केट वैल्यू में बड़ा अंतर पैदा हो गया है.

दिल्ली सरकार ने कमिटी गठित की

दिल्ली सरकार ने एक कमिटी गठित की है, जो संपत्ति मूल्यांकन की समीक्षा कर रही है. इस कमिटी की सिफारिशों पर फाइनल फैसला लिया जाएगा. विशेषज्ञों का मानना है कि यह संशोधन पारदर्शिता लाएगा, ब्लैक मनी पर अंकुश लगाएगा और सरकार की राजस्व प्राप्ति बढ़ाएगा. हालांकि, आम खरीदारों के लिए यह बोझ बढ़ा सकता है, क्योंकि प्रॉपर्टी ट्रांजेक्शन की कुल लागत 10-40% तक बढ़ सकती है.

खेती की जमीन के सर्किल रेट

कृषि भूमि में बढ़ोतरी और भी ज्यादा प्रभावी होगी.  खेती की जमीन के सर्किल रेट में ढाई करोड़ से 5 करोड़ रुपये प्रति एकड़ तक की वृद्धि हो सकती है. कुछ रिपोर्ट्स में तो 8 गुना तक इजाफे की बात कही गई है, खासकर उन इलाकों में जहां शहरीकरण तेज है. यह बदलाव 17 साल बाद हो रहा है, जिससे किसानों को भूमि अधिग्रहण में बेहतर मुआवजा मिल सकेगा, लेकिन बिक्री पर टैक्स भी ज्यादा लगेगा.दिल्ली के जिलों में पुनर्गठन के बाद यह संशोधन अधिक सटीक और लोकेशन-आधारित होगा.

वर्तमान में संपत्तियां A से H तक 8 श्रेणियों में बांटी गई हैं, जहां A सबसे महंगी (जैसे लुटियंस दिल्ली) और H सबसे कम मूल्य वाली होती है. प्रस्तावित बदलाव में श्रेणियां बढ़ाकर 24 तक की जा सकती हैं, और ‘A+’ जैसी नई कैटेगरी भी आ सकती है. इससे इलाकों के बीच असमानता कम होगी.

