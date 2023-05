सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बोले केजरीवाल- 'कुछ दिनों में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल होगा, काम में बाधा डालने वाले अधिकारियों पर होगा एक्शन'

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कहा कि कुछ दिनों में बहुत बड़ा प्रशासनिक फेरबदल होगा. कुछ अधिकारी ऐसे हैं जिन्होंने पिछले डेढ़ साल में जनता के काम रोके, ऐसे कर्मचारियों को चिह्नित किया जाएगा और उन्हें अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ेगा. जैसे ही हमारी सरकार बनी प्रधानमंत्री ने केंद्र सरकार से एक आदेश पारित कराया कि दिल्ली में काम करने वाले सभी अधिकारियों के ट्रांसफर और नौकरी से संबंधित सभी फैसले दिल्ली सरकार के पास नहीं रहेंगे. यानी अगर कोई रिश्वत ले रहा है तो हम उन्हें निलंबित भी नहीं कर सकते. इस आदेश का इस्तेमाल करके दिल्ली में कामों को जबरदस्ती रोका गया.

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हम चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और बेंच के सभी जजों को इस फैसले के लिए धन्यवाद देते हैं. मैं दिल्ली की जनता को बधाई देना चाहता हूं. आज के फैसले के बाद और काम होगा और हम एक जवाबदेह सरकार देंगे. कई सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों का तबादला होगा. पहले के प्रशासन की वजह से जल बोर्ड का भुगतान रोक दिया गया और मोहल्ला क्लीनिक स्थापित करने में बाधा डाली गई.