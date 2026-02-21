Hindi News

दिल्ली वालों के लिए गुड न्यूज, अब शिकायतों के लिए नहीं काटने पड़ेंगे सरकारी दफ्तरों के चक्कर, जानिए डिटेल्स

Delhi Digital Governance: दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने सरकारी कामों की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए ‘सीएम जनसुनवाई पोर्टल और मोबाइल ऐप’ को लॉन्च किया है.

Delhi Digital Governance: राजधानी में स्थित दिल्ली सचिवालय में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कई नई डिजिटल सेवाओं की शुरुआत की है. इन योजनाओं का मकसद आम लोगों के लिए सरकारी कामों की प्रक्रिया को आसान बनाना और पारदर्शिता बढ़ाना है. मुख्यमंत्री ने कहा कि अब तकनीक के जरिए सरकार और जनता के बीच की दूरी कम की जा रही है. लोगों को छोटी-छोटी समस्याओं के लिए बार-बार सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और ज्यादातर सेवाएं घर बैठे ऑनलाइन मिल सकेंगी.

सीएम जनसुनवाई पोर्टल की शुरुआत

सरकार ने ‘सीएम जनसुनवाई पोर्टल और मोबाइल ऐप’ शुरू किया है, जहां दिल्ली नगर निगम, पुलिस, विकास प्राधिकरण और सभी सरकारी विभागों से जुड़ी शिकायतें एक ही जगह दर्ज की जा सकेंगी. इसके अलावा लोग ऑनलाइन पोर्टल, मोबाइल ऐप, कॉल सेंटर और ऑफलाइन माध्यम से भी शिकायत कर सकते हैं. हर शिकायत को एक यूनिक नंबर मिलेगा और उसकी स्थिति की जानकारी एसएमएस के जरिए मिलती रहेगी. तीन स्तर की निगरानी व्यवस्था बनाई गई है ताकि शिकायतों का समय पर समाधान किया जा सके.

एडमिशन के लिए सुरक्षित ऑनलाइन सिस्टम

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस), वंचित समूह और विशेष जरूरत वाले बच्चों के स्कूल दाखिले के लिए नया ऑनलाइन प्लेटफॉर्म शुरू किया गया है. पुराने सिस्टम को हटाकर सुरक्षित क्लाउड आधारित व्यवस्था लागू की गई है. अब आधार और जन्म प्रमाण पत्र के डिजिटल सत्यापन से फर्जी आवेदन रोकने में मदद मिलेगी. आय प्रमाण पत्र की जांच भी सीधे ऑनलाइन सिस्टम से होगी. इससे बिचौलियों की भूमिका खत्म होगी और पात्र बच्चों को निजी स्कूलों में पारदर्शी तरीके से मुफ्त शिक्षा मिल सकेगी.

ई-डिस्ट्रिक्ट सेवाओं को बनाया गया आसान

सरकार ने ई-डिस्ट्रिक्ट सेवाओं को कॉमन सर्विस सेंटर नेटवर्क से जोड़ दिया है. दिल्ली भर में मौजूद लगभग 7000 केंद्रों पर लोग आय, जाति, निवास, जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र सहित करीब 75 सेवाएं प्राप्त कर सकेंगे. हर सेवा के लिए केवल 30 रुपये शुल्क तय किया गया है. इससे निजी साइबर कैफे के अतिरिक्त खर्च से राहत मिलेगी और गरीब और बुजुर्ग लोगों को अपने इलाके में ही सरकारी सुविधाएं आसानी से मिल पाएंगी.

विकास कार्यों में आएगी तेजी

सरकार ने अपनी संपत्तियों का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार करने के लिए नया एसेट मैनेजमेंट पोर्टल भी बनाया है. इसके जरिए जमीन और भवनों की जानकारी एक प्लेटफॉर्म पर देखी जा सकेगी. साथ ही ‘सीएम प्रगति’ पोर्टल से सभी सरकारी परियोजनाओं की रियल-टाइम निगरानी होगी. फाइल कहां अटकी है या देरी क्यों हो रही है, इसकी जानकारी सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय तक पहुंचेगी. मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पहल नरेन्द्र मोदी के डिजिटल इंडिया विजन से प्रेरित है और इससे भ्रष्टाचार कम होगा, काम तेज होगा तथा जनता के पैसे की बचत भी होगी.

