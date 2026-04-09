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IPU कॉन्वोकेशन में शामिल हुईं दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता, शिक्षा सुधारों पर दिया जोर

Delhi News Today: छात्रों को बधाई देते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि युवा 'विकसित भारत' के संकल्प को आगे बढ़ाने की प्रमुख शक्ति हैं और उनकी सफलता देश को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी.

Published date india.com Published: April 9, 2026 4:55 PM IST
email india.com By India.com Hindi News Desk email india.com
Rekha Gupta IPU

Delhi News Today: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू के साथ गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय के 18वें दीक्षांत समारोह में भाग लिया. मेडल और डिग्री प्राप्त करने वाले छात्रों को बधाई देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि युवा ‘विकसित भारत’ के संकल्प को आगे बढ़ाने की प्रमुख शक्ति हैं और उनकी सफलता देश को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी.

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था में तेजी से परिवर्तन हो रहा है. शिक्षा बजट बढ़कर ₹19,326 करोड़ हो गया है, जिससे बुनियादी ढांचा बेहतर हुआ है, कक्षाएं आधुनिक बनी हैं और छात्रों को तकनीक आधारित शिक्षा के बेहतर अवसर मिल रहे हैं.

उन्होंने कहा कि सरकार युवाओं की जरूरतों के अनुरूप शिक्षा और सुविधाएं उपलब्ध कराने पर केंद्रित है. इस अवसर पर कुलपति डॉ. महेश वर्मा सहित अन्य गणमान्यजन उपस्थित रहे.

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