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Delhi Cm Rekha Gupta Bjp Government Prioritized Womens Empowerment Through Policies And Schemes

महिलाओं की सच्ची दीदी हैं दिल्ली की CM, सालभर में खींच दीं वो 'रेखा' जिसे मिटाना नामुमकिन

रेखा गुप्ता ने अपने एक साल के टर्म में महिलाओं से जुड़े कई प्रमुख काम किए हैं. कई योजनाएं चलाई हैं. ये योजनाएं साबित करते हैं कि रेखा गुप्ता असल में दिल्ली की महिलाओं की 'दीदी' और एक सच्ची सहेली हैं.

दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी (BJP) की सरकार को एक साल हो गए हैं. 2025 में हुए दिल्ली विधानसभा चुनाव में BJP ने 70 में से 48 सीटें जीतकर 26 साल बाद सत्ता में वापसी की थी. इसके बाद दिल्ली को चौथी महिला मुख्यमंत्री मिली. रेखा गुप्ता (Rekha Gupta) ने 20 फरवरी 2025 को दिल्ली की 9वीं मुख्यमंत्री की शपथ ली थी. रेखा गुप्ता की छवि भारतीय संस्कृति में लिपटी एक सादगी पसंद मुख्यमंत्री के तौर पर है. शपथ ग्रहण के तुरंत बाद यमुना की आरती करके उन्होंने इसकी झलक दिखाई थी. अपने एक साल के टर्म में रेखा गुप्ता सरकार ने महिलाओं से जुड़े कई प्रमुख काम किए हैं. कई योजनाएं चलाई हैं. ये योजनाएं साबित करते हैं कि रेखा गुप्ता असल में दिल्ली की महिलाओं की ‘दीदी’ और एक सच्ची सहेली हैं.

शालीमार बाग से BJP विधायक हैं रेखा गुप्ता

50 साल की रेखा गुप्ता शालीमार बाग से BJP विधायक हैं. उन्होंने AAP की वंदना कुमारी को 29,595 वोटों से हराया था. रेखा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) और BJP से जुड़ी हैं. दिल्ली BJP की महासचिव और BJP महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं. रेखा भी पूर्व CM अरविंद केजरीवाल की तरह वैश्य हैं. दिल्ली में वैश्य समुदाय व्यापार में होल्ड रखता है. ये हमेशा BJP का कोर वोटर माना जाता है.

सादगी की मिसाल

पदभार ग्रहण करते ही रेखा गुप्ता ने यमुना नदी की आरती की. ऐसा करते हुए उन्होंने यमुना की सफाई को अपनी सरकार की प्राथमिकता बताया. उन्होंने दिल्ली के CM हाउस में न रहने का ऐलान करके अपनी सादगी का मैसेज भी दिया है. CM रहते हुए केजरीवाल पर आधिकारिक आवास के रेनोवेशन में करोड़ों खर्च करने का आरोप लगा था. BJP दिल्ली के CM हाउस को शीशमहल कहती है. BJP की तरफ से वादा किया गया था कि अगर राज्य में उसकी सरकार बनी, तो CM शीशमहल में नहीं रहेगा. रेखा गुप्ता ने इसका मान रखा है.

रेखा गुप्ता सरकार की महिलाओं से जुड़ी खास योजनाएं:-

दिल्ली महिला समृद्धि योजना (Mahila Samriddhi Yojana)

दिल्ली सरकार ने 8 मार्च 2025 को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर महिला समृद्धि योजना लॉन्च की थी. इसमें BPL (गरीबी) परिवार की महिलाओं को हर महीने 2500 रुपये दिए जाएंगे.

दिल्ली में 72 लाख महिला वोटर्स हैं. अनुमान है कि करीब 20 लाख महिलाओं को इस योजना का फायदा मिलेगा.

इस योजना का फायदा लेने के लिए दिल्ली की स्थायी निवासी होना जरूरी है. फैमिली इनकम 3 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए.

इस योजना का फायदा लेने के लिए महिला की उम्र 18 से 60 साल के बीच होनी चाहिए. साथ में वो कोई और सरकारी लाभ नहीं ले सकती.

इस योजना के लिए अभी ई-रजिस्ट्रेशन प्रोसेस चल रहा है. जल्द ही अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए जाएंगे.

दिल्ली लखपति बिटिया योजना (Lakhpati Bitiya Yojana):

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 2 मार्च 2026 को नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में लखपति बिटिया योजना का शुभारंभ किया.

लाडली योजना को दिल्ली लखपति बिटिया योजना में बदला गया है. इस योजना का फायदा 1 लाख 20 हजार रुपये तक की इनकम वाले परिवारों को मिलेगा.

ऐसी लड़कियां जिनका जन्म दिल्ली में ही हुआ है और जिनके परिवार पिछले 3 साल से दिल्ली में ही रह रहे हैं, उन्हें इस स्कीम का फायदा मिलेगा.

इस स्कीम में पात्र परिवार में लड़की के जन्म पर 11 हजार रुपये जमा किए जाएंगे. क्लास 1, 6वीं, 9वीं, 10वीं और 12वीं में एडमिशन पर 5 हजार रुपये बैंक खाते में जमा किए जाएंगे.

योजना के तहत 10वीं पास करने और ग्रेजुएशन में एडमिशन लेने पर 5 हजार रुपये जमा किए जाएंगे.

अनमोल योजना (Anmol Scheme)

दिल्ली सरकार ने शिशु मृत्यु दर को कम करने और आनुवंशिक संबंधी बीमारियों की शुरुआती पहचान में सुधार के लिये नए ANMOL योजना शुरू की है.

इस योजना का पूरा नाम Advanced Newborn Monitoring for Optimal Lifecare (एडवांस्ड न्यूबॉर्न मॉनिटरिंग फॉर ऑप्टिमल लाइफकेयर) है.

(एडवांस्ड न्यूबॉर्न मॉनिटरिंग फॉर ऑप्टिमल लाइफकेयर) है. ANMOL योजना के तहत दिल्ली के सरकारी और निजी दोनों अस्पतालों में सभी नवजात शिशुओं की 56 आनुवंशिक और पेट से जुड़ी बीमारियों के लिए मुफ्त में जांच की जाती है.

इन बीमारियों में जन्मजात हाइपोथायरायडिज्म, फिनाइलकीटोनूरिया व सिस्टिक फाइब्रोसिस शामिल है.

दिल्ली में 10 लाख तक का मुफ्त इलाज

रेखा गुप्ता की सरकार दिल्ली में आयुष्मान हेल्थ स्कीम की पात्र महिलाओं को डबल कैशलेस ट्रिटमेंट की सुविधा दे रही है.

मोदी सरकार ने 2017 में आयुष्मान भारत हेल्थ स्कीम लॉन्च की थी. इसके तहत देशभर में 70 साल से ऊपर का कोई भी बुजुर्ग (महिला या पुरुष) आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज करवा सकता है.

आयुष्मान कार्ड से दिल्ली में पूरे 10 लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज मिलता है. 5 लाख रुपये केंद्र सरकार की तरफ से और 5 लाख रुपये दिल्ली सरकार की तरफ से कैशलेस इलाज का इंतजाम है.

सहेली पिंक स्मार्ट कार्ड

वैसे तो आम आदमी पार्टी सरकार ने दिल्ली की बसों में महिलाओं को फ्री में सफर करने की सुविधा दी थी. रेखा गुप्ता सरकार ने इसे और स्मार्ट बना दिया है.

दिल्ली की DTC और कलस्टर बसों में चलने वाली गुलाबी टिकट की जगह अब प‍िंक सहेली स्मार्ट कार्ड लॉन्‍च हो गए हैं.

2 मार्च 2026 को द‍िल्‍ली में आयोज‍ित एक कार्यक्रम में राष्‍ट्रपत‍ि द्रौपदी मुर्मू ने इसे लॉन्‍च क‍िया है. द‍िल्‍ली में 50 ऐसी लोकेशन तय की गई हैं, जहां पर ये कार्ड बन सकते हैं.

प‍िंक सहेली स्मार्ट कार्ड के लिए आय की कोई लिमिट नहीं है. ये स्मार्ट कार्ड सिर्फ 12 साल से ऊपर की महिलाओं के लिए ही बनेगा. यह कार्ड सिर्फ दिल्ली की स्थायी महिलाओं का ही बनेगा.

प‍िंक सहेली स्मार्ट कार्ड की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन है. महिलाओं को बार-बार टिकट खरीदनी नहीं पड़ेगी. मेट्रो कार्ड की तरह एक बार कार्ड बनवाकर महिलाएं आसानी से बसों में फ्री सफर कर पाएंगी.

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मुफ्त LPG सिलेंडर योजना

दिल्ली सरकार ने मुफ्त LPG सिलेंडर योजना शुरू की है. दिल्ली विधानसभा चुनाव में BJP ने पहले ऐलान किया था कि सरकार बनाने के बाद होली और दिवाली के मौके पर मुफ्त में सिलेंडर दिया जाएगा.

राज्य में रेखा गुप्ता सरकार के एक साल पूरा करने के बाद अब इस स्कीम को लॉन्च किया गया. इसके 300 करोड़ का बजट रखा गया है.

इस योजना का फायदा स‍िर्फ आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को ही म‍िलेगा. अगर आपके पास राशन कार्ड है या आप पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम (PDS) के तहत गरीब वर्ग में आते हैं, तो आप इसका लाभ ले सकेंगे.

पात्र लाभार्थियों को साल में 2 सिलेंडर मुफ्त में मिलेंगे. एक होली पर और दूसरा दिवाली के मौके पर दिया जाएगा. बता दें कि दिल्ली में अभी 14 किलो का LPG सिलेंडर 853 रुपये में आता है.

‘आपकी पूंजी, आपका अधिकार’ योजना

रेखा गुप्ता सरकार ने ‘आपकी पूंजी, आपका अधिकार’ योजना भी शुरू की है. इस योजना के माध्यम से आम जनता को उनके हक का पैसा मिलेगा.

योजना के जरिए सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि आम जनता का एक भी पैसा बैंक न फंसा रहे. उन्हें उनका पूरा पैसा मिले.

अब तक केंद्र सरकार के वित्त विभाग की तरफ से आम जनता को 85 हजार करोड़ रुपये की राशि दी जा चुकी है. इससे आम जनता को उनका फंसा हुआ पैसा मिलने का रास्ता साफ हुआ है.

घरेलू मेड के लिए वेलफेयर बोर्ड

दिल्ली सरकार असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों (घरेलू मेड सहित) के लिए एक कल्याण बोर्ड बना रही है. यह बोर्ड स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ देगा.

वर्तमान में घरेलू कामगार दिल्ली भवन व अन्य सन्निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड (DBOCWWB) या दिल्ली श्रम कल्याण बोर्ड के माध्यम से विभिन्न सरकारी योजनाओं के लिए पात्र हो सकते हैं. इसका रजिस्ट्रेशन e-District पोर्टल पर उपलब्ध है.

मोहल्ला क्लिनिकों को आरोग्य मंदिर में बदला

रेखा सरकार ने 100 दिनों के कार्यकाल में आयुष्मान भारत योजना को दिल्ली में लागू किया. साथ में आम आदमी पार्टी की सरकार के दौरान बने मोहल्ला क्लिनिक को मॉर्डन रूप दिया.

सरकार का दावा है कि 1119 आरोग्य मंदिर खोले जाएंगे, जबकि सिर्फ 500 मोहल्ला क्लिनिक चल रहे हैं. ऐसे में 619 आयुष्मान केंद्र के लिए स्थान भी चिह्नित नहीं किए गए हैं.

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