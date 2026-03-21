  • Hindi
  • News
  • Delhi Cm Rekha Gupta Felicitates Upsc 2026 Exam Toppers

UPSC टॉपर्स को CM रेखा गुप्ता ने किया सम्मानित, बोलीं - आपकी मेहनत से चमका दिल्ली

दिल्ली में UPSC Achievers Felicitation Ceremony 2026 में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अभ्यर्थियों को सम्मानित किया. उन्होंने ये भी बताया कि किसी भी बड़ा सफलता के पीछे किसका हाथ होता है?

Published date india.com Published: March 21, 2026 4:03 PM IST
email india.com By Gargi Santosh email india.com
UPSC टॉपर्स को CM रेखा गुप्ता ने किया सम्मानित, बोलीं - आपकी मेहनत से चमका दिल्ली
माता-पिता और परिवारजनों का सहयोग, त्याग और समर्थन ही बच्चों को कठिन समय में मजबूत बनाए रखता है.

दिल्ली में आयोजित UPSC Achievers Felicitation Ceremony 2026 में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सिविल सेवा परीक्षा में पास हुए अभ्यर्थियों को सम्मानित किया. यह कार्यक्रम मुख्यमंत्री जनसेवा सदन में हुआ, जहां माहौल उत्साह से भरा हुआ था. इस मौके पर परीक्षा में पास हुए उम्मीदवारों को मंच पर बुलाकर सम्मानित किया गया और उनकी मेहनत की सराहना की गई. कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य इन युवाओं की उपलब्धियों को पहचान देना और दूसरों को भी प्रेरित करना था.

CM रेखा ने मेहनत और लगन की सराहना की

सीएम रेखा ने अपने संबोधन में कहा कि UPSC जैसी कठिन परीक्षा को पास करना आसान नहीं होता. इसके लिए सालों की मेहनत, अनुशासन और धैर्य की जरूरत होती है. उन्होंने कहा कि इन युवाओं की सफलता न सिर्फ उनकी व्यक्तिगत जीत है, बल्कि पूरे दिल्ली शहर के लिए गर्व की बात है. उन्होंने यह भी बताया कि ऐसे आयोजन युवाओं को आगे बढ़ने और अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रेरित करते हैं.

किसी भी सफलता के पीछे परिवार होता: सीएम रेखा

इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने अभ्यर्थियों के परिवारों की भी सराहना की. उन्होंने कहा कि किसी भी बड़ी सफलता के पीछे परिवार का बड़ा हाथ होता है. माता-पिता और परिवारजनों का सहयोग, त्याग और समर्थन ही बच्चों को कठिन समय में मजबूत बनाए रखता है. उन्होंने सभी परिवारों को बधाई देते हुए कहा कि यह उपलब्धि सिर्फ छात्रों की नहीं, बल्कि पूरे परिवार की है, जिन्होंने हर कदम पर उनका साथ दिया.

दिल्ली CM को युवाओं से कई उम्मीदें

दिल्ली सीएम ने सफल उम्मीदवारों से उम्मीद जताई कि वे आगे चलकर एक जिम्मेदार और संवेदनशील अधिकारी बनेंगे. उन्होंने कहा कि देश को ऐसे अधिकारियों की जरूरत है, जो ईमानदारी और समर्पण के साथ काम करें और लोगों की समस्याओं को समझें. उन्होंने युवाओं को याद दिलाया कि अब उनके ऊपर समाज और देश के प्रति बड़ी जिम्मेदारी है, जिसे उन्हें पूरी निष्ठा के साथ निभाना होगा.

सीएम रेखा ने प्रेरणा भरा संदेश दिया

कार्यक्रम के अंत में सीएम रेखा ने सभी युवाओं को संदेश दिया कि अगर लक्ष्य स्पष्ट हो और मेहनत सच्ची हो, तो कोई भी मुकाम हासिल किया जा सकता है. उन्होंने कहा कि दिल्ली जैसे शहर में अवसरों की कोई कमी नहीं है, बस जरूरत है सही दिशा और प्रयास की. इस तरह के कार्यक्रम न केवल सफल छात्रों को सम्मान देते हैं, बल्कि आने वाली पीढ़ी के लिए एक मजबूत प्रेरणा भी बनते हैं, जिससे और युवा आगे बढ़कर अपने सपनों को साकार कर सकें.

Add India.com as a Preferred SourceAdd India.com as a Preferred Source

About the Author

Gargi Santosh

Gargi Santosh

गार्गी संतोष, जी मीडिया के India.com में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. वह हाइपरलोकल, नेशनल और वर्ल्ड सेक्शन की जिम्‍मेदारी संभाल रही हैं. गार्गी को लाइफस्टाइल, हेल्थ, टेक्नोलॉजी, और ... और पढ़ें

Also Read:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Delhi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

Topics

More Stories

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.