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दिल्ली सरकार का बड़ा ऐलान! ATF टैक्स में भारी कटौती, क्या सस्ता होगा हवाई सफर?
दिल्ली सरकार ने ATF पर लगने वाला VAT घटाकर 7 प्रतिशत कर दिया है. जानिए इस फैसले से एयरलाइंस को कितना फायदा होगा, क्या हवाई टिकट सस्ते होंगे?
दिल्ली सरकार ने एविएशन सेक्टर को राहत देने के लिए एक बड़ा फैसला सुनाया है. रेखा गुप्ता कैबिनेट ने एविएशन टर्बाइन फ्यूल यानी ATF पर लगने वाले वैट को 25 प्रतिशत से घटाकर 7 कर दिया है. यह फैसला ऐसे समय में लिया गया है, जब दुनियाभर में कच्चे तेल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं. बता दें एयरलाइन कंपनियां लंबे समय से टैक्स कम करने की मांग कर रही थीं. क्योंकि महंगे फ्यूल की वजह से उनका खर्च तेजी से बढ़ रहा था. सरकार का मानना है कि इस फैसले से कंपनियों को आर्थिक राहत मिलेगी और एविएशन सेक्टर में स्थिरता आएगी.
बढ़ती ईंधन कीमतों से परेशान थीं एयरलाइंस
बता दें पिछले कुछ महीनों में मीडिल ईस्ट तनाव और कच्चे तेल की कीमतों में उछाल का असर एविएशन सेक्टर पर भी पड़ा. ATF की कीमत बढ़ने से एयरलाइंस का ऑपरेशनल कॉस्ट काफी ज्यादा हो गया था. विमानन कंपनियों के कुल खर्च में फ्यूल की हिस्सेदारी सबसे बड़ी मानी जाती है. ऐसे में टैक्स ज्यादा होने से कंपनियों पर अतिरिक्त दबाव पड़ रहा था. एयरलाइंस लगातार कह रही थी कि अगर हालात ऐसे ही रहे, तो उन्हें हवाई किराया बढ़ाना पड़ सकता है.
क्या सस्ता होगा हवाई सफर?
ATF पर VAT 25 प्रतिशत से घटाकर 7% करना एयरलाइंस को राहत देगा. लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि फ्लाइट टिकट तुरंत सस्ते हो जाएंगे. अगर कच्चे तेल की कीमतें स्थिर रहती हैं, तो आने वाले समय में यात्रियों को घरेलू उड़ानों में कुछ राहत देखने को मिल सकती है. विशेषज्ञ मानते हैं कि टैक्स कटौती का सबसे बड़ा फायदा एयरलाइंस की ऑपरेशनल कॉस्ट कम होने के रूप में दिखाई देगा.
महाराष्ट्र में भी टैक्स में कटौती की गई
दिल्ली से पहले महाराष्ट्र सरकार ने भी ATF पर वैट घटाकर 7 प्रतिशत कर दिया था. इसके बाद अब दिल्ली ने भी इसी दिशा में कदम उठाया है. विशेषज्ञों का कहना है कि देश के बड़े एविएशन हब्स के बीच प्रतिस्पर्धा बनाए रखने के लिए ऐसा करना जरूरी था. माना जा रहा है कि टैक्स कम होने से एयरलाइंस अब दिल्ली एयरपोर्ट से ज्यादा फ्यूल खरीदने में रुचि दिखाएंगी. इससे एयरपोर्ट गतिविधियों में भी तेजी आ सकती है और लंबे समय में यात्रियों को भी फायदा मिल सकता है.