दिल्ली को मिली बड़ी हेल्थ सौगात! रेखा गुप्ता ने खोले 51 नए आयुष्मान आरोग्य मंदिर

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने फतेहपुर बेरी से 51 नए आयुष्मान आरोग्य मंदिरों का लोकार्पण किया. खास बात यह है कि यह उपलब्धि केवल 8 महीनों में हासिल की गई है.

Published: February 13, 2026 10:00 PM IST
By Gargi Santosh
दिल्ली के स्वास्थ्य सिस्टम को मजबूत बनाने की दिशा में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शुक्रवार को फतेहपुर बेरी गांव से 51 नए आयुष्मान आरोग्य मंदिरों का लोकार्पण किया. इस पहल के बाद राजधानी में अब 370 आयुष्मान आरोग्य मंदिर बन चुके हैं. खास बात यह है कि यह उपलब्धि केवल 8 महीनों में हासिल की गई है. मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता यह है कि हर नागरिक को समय पर, सुलभ और किफायती इलाज मिले और किसी को इलाज के लिए दूर-दराज के अस्पतालों के चक्कर न काटने पड़ें.

