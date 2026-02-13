Hindi News

Delhi Cm Rekha Gupta Inaugurated 51 New Ayushman Arogya Mandir

दिल्ली को मिली बड़ी हेल्थ सौगात! रेखा गुप्ता ने खोले 51 नए आयुष्मान आरोग्य मंदिर

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने फतेहपुर बेरी से 51 नए आयुष्मान आरोग्य मंदिरों का लोकार्पण किया. खास बात यह है कि यह उपलब्धि केवल 8 महीनों में हासिल की गई है.

दिल्ली के स्वास्थ्य सिस्टम को मजबूत बनाने की दिशा में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शुक्रवार को फतेहपुर बेरी गांव से 51 नए आयुष्मान आरोग्य मंदिरों का लोकार्पण किया. इस पहल के बाद राजधानी में अब 370 आयुष्मान आरोग्य मंदिर बन चुके हैं. खास बात यह है कि यह उपलब्धि केवल 8 महीनों में हासिल की गई है. मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता यह है कि हर नागरिक को समय पर, सुलभ और किफायती इलाज मिले और किसी को इलाज के लिए दूर-दराज के अस्पतालों के चक्कर न काटने पड़ें.

