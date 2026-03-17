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बच्चों को गिफ्ट, महिलाओं को ताकत… दिल्ली में लॉन्च हुआ ऐसा पोर्टल जो बदल देगा पूरा सिस्टम
दिल्ली मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने निर्मल छाया कॉम्प्लेक्स का दौरा कर महिलाओं और बच्चों के लिए चल रही योजनाओं का जायजा लिया. साथ ही उन्होंने जुवेनाइल जस्टिस मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन पोर्टल लॉन्च किया.
दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने निर्मल छाया कॉम्प्लेक्स का दौरा किया. यहां उन्होंने महिलाओं और बच्चों के लिए चल रही कई योजनाओं को जायजा लिया. इस दौरान उनका फोकस पर महिलाओं के सशक्तिकरण और बच्चों के बेहतर भविष्य पर रहा. सीएम रेखा ने पूरे परिसर का निरीक्षण करते हुए यह समझने की कोशिश की कि जमीनी स्तर पर योजनाएं किस तरह काम कर रही हैं. यह दौरा कर उन्होंने हर पहल को ध्यान से देखा और लोगों से सीधे बात करके फीडबैक भी लिया.
CM रेखा ने महिलाओं से बातचीत की
सीएम रेखा ने महिला हाट, समर्थ आंगनवाड़ी और संकल्प हब में काम कर रही महिलाओं से बातचीत की. उन्होंने महिलाओं की मेहनत, आत्मविश्वास और खुद के पैरों पर खड़े होने की कोशिश की जमकर सराहना की. मुख्यमंत्री ने कहा कि ये महिलाएं समाज के लिए एक मिसाल हैं और इनकी कहानियां दूसरों को भी प्रेरित कर सकती हैं. उन्होंने भरोसा दिलाया कि सरकार ऐसे प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए हर संभव मदद करेगी, ताकि ज्यादा से ज्यादा महिलाएं आत्मनिर्भर बन सकें.
बच्चों और महिलाओं के लिए खास पहल
मुख्यमंत्री ने बच्चों से भी मुलाकात की और उनकी पढ़ाई को बढ़ावा देने के लिए उन्हें स्कूल बैग और शिक्षा से जुड़ा जरूरी सामान भी दिया. इससे बच्चों में पढ़ाई के प्रति उत्साह बढ़ाने की कोशिश की गई. इसके साथ ही माताओं को स्वास्थ्य किट भी बांटी गईं, ताकि उनका स्वास्थ्य बेहतर बना रहे. यह पहल इस बात को दिखाती है कि सरकार सिर्फ बच्चों की शिक्षा ही नहीं, बल्कि परिवार के पूरे स्वास्थ्य और विकास पर ध्यान दे रही है.
सीएम रेखा ने जुवेनाइल जस्टिस पोर्टल लॉन्च
इस मौके पर मुख्यमंत्री ने जुवेनाइल जस्टिस मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन पोर्टल भी लॉन्च किया. इस पोर्टल का मकसद बाल कल्याण से जुड़ी सेवाओं को और मजबूत बनाना और सिस्टम में पारदर्शिता लाना है. इसके अलावा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के योगदान को सराहते हुए उन्हें प्रोत्साहन राशि भी दी गई. मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे कदमों से बच्चों की सुरक्षा और देखभाल की व्यवस्था और बेहतर होगी, जिससे समाज का भविष्य मजबूत बनेगा.