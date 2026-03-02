By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
दिल्ली: सीएम रेखा गुप्ता ने बहन-बेटियों को दिया तोहफा, सहेली पिंक कार्ड सहित कई योजनाओं का किया उद्घाटन
दिल्ली सरकार ने महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए सहेली स्मार्ट पिंक कार्ड, लखपति बिटिया योजना, LPG डीबीटी और मेरी पूंजी-मेरा अधिकार जैसी चार योजनाएं लॉन्च की हैं. आइए जानते हैं इनसे होने वाले लाभ के बारे में...
दिल्ली में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने चार नई योजनाओं की शुरुआत की है. इनका मकसद महिलाओं और बेटियों को आर्थिक, सामाजिक और सुरक्षा के स्तर पर मजबूत बनाना है. जब सरकार महिलाओं के लिए ठोस कदम उठाती है, तो उसका सीधा असर पूरे समाज और देश की प्रगति पर पड़ता है. आज की महिला सिर्फ घर तक सीमित नहीं है, बल्कि हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है. ऐसे में सरकार की जिम्मेदारी है कि उसे सही सहयोग और अवसर मिले. इन योजनाओं के जरिए यही संदेश दिया गया है कि दिल्ली की हर बेटी और हर बहन का भविष्य सुरक्षित और उज्ज्वल बने.
ये भी पढ़ें: बुर्ज खलीफा बनने में आया था कितना खर्च? जंग में अगर पहुंचा नुकसान तो कौन देगा मुआवजा, कितने पैसे मिलेंगे
सहेली स्मार्ट पिंक कार्ड से क्या फायदे होंगे
महिलाओं की सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखते हुए ‘सहेली स्मार्ट पिंक कार्ड’ की शुरुआत की गई है. इस कार्ड के माध्यम से दिल्ली परिवहन निगम की बसों में महिलाओं को निःशुल्क यात्रा की सुविधा मिलेगी. यह कदम वन नेशन, वन कार्ड के विजन के अनुरूप है, जिससे एक ही कार्ड के जरिए यात्रा आसान हो सकेगी. अक्सर महिलाओं को सार्वजनिक परिवहन में असुविधा और खर्च की चिंता रहती है, लेकिन अब यह कार्ड उन्हें आत्मविश्वास के साथ सफर करने में मदद करेगा. सुरक्षित और सुलभ यात्रा किसी भी महिला के लिए आत्मनिर्भरता की पहली सीढ़ी होती है, और यह योजना उसी दिशा में एक मजबूत प्रयास है.
LPG और PNG उपभोक्ताओं के लिए डीबीटी सहायता
सरकार ने होली और दीपावली जैसे त्योहारों पर एलपीजी और पीएनजी उपभोक्ताओं को सीधी आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है. प्रति उपभोक्ता 853 रुपये की राशि सीधे आधार से जुड़े बैंक खातों में भेजी जाएगी. प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की लाभार्थी महिलाओं को 553 रुपये की अतिरिक्त सहायता भी मिलेगी. इस पहल के अंतर्गत लगभग 130 रुपये करोड़ की राशि सीधे महिलाओं के खातों में ट्रांसफर की गई है. त्योहारों के समय घर के खर्च बढ़ जाते हैं, ऐसे में यह सहायता महिलाओं को राहत और आत्मविश्वास दोनों देती है. सीधे खाते में पैसा आने से पारदर्शिता भी बनी रहती है और महिलाओं को अपने खर्चों का बेहतर प्रबंधन करने का अवसर मिलता है.
लखपति बिटिया योजना के बारे में जानें
‘लखपति बिटिया योजना’ बेटियों के भविष्य को सुरक्षित बनाने की एक अहम पहल है. इस योजना के तहत जन्म से लेकर स्नातक तक चरणबद्ध वित्तीय सहायता दी जाएगी. सरकार द्वारा 61,000 की राशि जमा की जाएगी, जो ब्याज सहित स्नातक तक लगभग 1.25 लाख हो जाएगी. पूरी प्रक्रिया डिजिटल और ऑनलाइन होगी, जिससे पारदर्शिता बनी रहे. बजट में 128 करोड़ का प्रावधान किया गया है और अनाथ या चाइल्ड केयर संस्थानों में रह रही बालिकाओं को भी इसमें शामिल किया गया है. यह योजना यह विश्वास दिलाती है कि हर बेटी पढ़ेगी और आगे बढ़ेगी.
मेरी पूंजी-मेरा अधिकार योजना भी शुरू
‘मेरी पूंजी मेरा अधिकार’ योजना के तहत लाडली योजना की लंबित राशि सीधे लाभार्थियों के खातों में भेजी जा रही है. लगभग 1.75 लाख बालिकाओं की पहचान की गई है. पहले चरण में 30,000 बालिकाओं को 90 करोड़ और दूसरे चरण में 40,000 बालिकाओं को 100 करोड़ की राशि डीबीटी के माध्यम से दी जाएगी. यह कदम दिखाता है कि सरकार बेटियों के अधिकार को लेकर गंभीर है. प्रधानमंत्री के नेतृत्व में महिला सशक्तिकरण अब केवल एक नारा नहीं, बल्कि एक राष्ट्रीय संकल्प बन चुका है, और दिल्ली इसी दिशा में मजबूती से आगे बढ़ रही है.