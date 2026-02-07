Hindi News

Delhi Cm Rekha Gupta Lays Of Foundation Matiala Shalimar Bagh Development

शालीमार बाग को मिला विकास का तोहफा! CM रेखा गुप्ता ने शुरू किए बड़े प्रोजेक्ट

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मटियाला में 400 करोड़ के विकास कार्यों का शिलान्यास किया. सड़क, नाली, ड्रेनेज, पार्क, आरोग्य मंदिर और अटल कैंटीन को फायदा मिलेगा.

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शनिवार को मटियाला विधानसभा क्षेत्र में करीब 400 करोड़ रुपये की लागत वाले विकास कार्यों का शिलान्यास किया. इस मौके पर सीएम रेखा ने कहा कि ग्रामीण इलाकों के विकास के लिए कभी भी फंड की कमी नहीं होने दी जाएगी. उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि यह शिलान्यास सिर्फ ईंट-पत्थर का काम नहीं है, बल्कि मटियाला के लोगों के विश्वास, बेहतर सुविधाओं और अच्छे भविष्य की मजबूत नींव है. मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार ने मटियाला के लिए लगभग 400 करोड़ का बजट मंजूर किया है, जिससे यहां विकास कार्यों को तेज रफ्तार मिलेगी और इलाके में साफ बदलाव नजर आएगा.

सड़क, ड्रेनेज, पार्क और सुविधाओं पर होगा फोकस

सीएम रेखा ने बताया कि इस बजट के तहत मटियाला क्षेत्र में सड़कों, नालियों, ड्रेनेज सिस्टम, पार्कों, सामुदायिक स्थलों और नागरिक सुविधाओं को मजबूत करने से जुड़े कई काम किए जाएंगे. खासतौर पर ग्रामीण और शहरी इलाकों को जोड़ने वाले नए मार्गों का निर्माण किया जाएगा, जिससे कनेक्टिविटी बेहतर होगी और लोगों को आने-जाने में आसानी होगी. उन्होंने कहा कि जब रास्ते बेहतर होते हैं तो सिर्फ ट्रैफिक ही नहीं सुधरता, बल्कि स्थानीय व्यापार और अर्थव्यवस्था को भी फायदा मिलता है. इस कार्यक्रम में पश्चिमी दिल्ली की सांसद कमलजीत सहरावत, मटियाला विधायक संदीप सहरावत, नजफगढ़ जोन की एमसीडी चेयरमैन सविता शर्मा और कई अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे.

आरोग्य मंदिर, अटल कैंटीन और पानी की सुविधा पर जोर

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि सरकार सिर्फ सड़कें ही नहीं बना रही, बल्कि लोगों की रोजमर्रा की जरूरतों पर भी बराबर ध्यान दे रही है. उन्होंने बताया कि क्षेत्र में कई नए आरोग्य मंदिर स्थापित किए गए हैं, जिससे स्थानीय लोगों को घर के पास बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकें. साथ ही मटियाला विधानसभा में दो अटल कैंटीन भी शुरू की गई हैं, जहां सिर्फ 5 रुपये में पौष्टिक भोजन मिल रहा है. मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सुविधा गरीब, मजदूर और जरूरतमंद लोगों के लिए बहुत फायदेमंद साबित हो रही है. इसके अलावा आसपास के गांवों में नई पाइपलाइन और ट्यूबवेल लगाकर जल आपूर्ति को मजबूत किया जा रहा है, ताकि लोगों को पानी की समस्या से राहत मिल सके.

रेखा गुप्ता ने पिछली सरकारों पर कसा तंज

मुख्यमंत्री ने पिछली सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि वर्षों तक ग्रामीण इलाकों को सिर्फ घोषणाओं और वादों में उलझाकर रखा गया. उन्होंने आरोप लगाया कि पहले न गांवों की बुनियादी जरूरतों पर ध्यान दिया गया और न ही योजनाओं को सही तरीके से जमीन पर उतारा गया. इसका नतीजा यह हुआ कि सड़कें खराब होती गईं, सीवर और जल निकासी जैसी सुविधाएं नजरअंदाज होती रहीं और गांव विकास की मुख्यधारा से कटे रहे. मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार का मकसद विकास को कागजों तक सीमित रखना नहीं है, बल्कि हर गली, मोहल्ले और गांव तक उसका फायदा पहुंचाना है.

शालीमार बाग में भी विकास की नई शुरुआत

मटियाला के बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शालीमार बाग विधानसभा क्षेत्र में भी कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया. उन्होंने एसी और एसडी ब्लॉकों में सड़कों, नालियों और ड्रेनों के निर्माण व सुधार कार्य शुरू कराए. इन इलाकों में आरएमसी सड़कें, आरसीसी तकनीक से नालियां, सड़क सुदृढ़ीकरण और जल निकासी व्यवस्था को मजबूत किया जाएगा, जिससे बरसात में जलभराव की समस्या खत्म हो सके. मुख्यमंत्री ने एसडी (सी) ब्लॉक से एलडी कोहाट मेट्रो स्टेशन तक नई आरसीसी नाली की आधारशिला भी रखी, जिससे जल निकासी का स्थायी समाधान होगा. साथ ही नेहरू पार्क, अपना पार्क और सेंट्रल पार्क समेत कई पार्कों में वॉकवे, वॉकिंग ट्रैक, बाउंड्री वॉल और सौंदर्यीकरण के काम भी शुरू किए गए हैं. मुख्यमंत्री ने पार्किंग समस्या को देखते हुए नई सरफेस पार्किंग बनाने की घोषणा भी की और बताया कि एडी, एजे, एएल, एई, एएफ और एसडी (सी) ब्लॉकों में गलियों, ड्रेनों और पार्कों से जुड़े कई विकास कार्यों को मंजूरी दी गई है, जिससे आने वाले समय में शालीमार बाग और मटियाला दोनों इलाके विकास का मजबूत मॉडल बनकर उभरेंगे.

Add India.com as a Preferred Source

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Delhi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें