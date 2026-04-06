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Delhi Cm Rekha Gupta Took Parts Bjp Foundation Day 2026 Speech Highlights

BJP स्थापना दिवस: सीएम रेखा गुप्ता ने दोहराया नेशन फर्स्ट का नारा, बताया- कैसे आम लोगों की पसंद बन रही पार्टी

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भाजपा के 47वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में भाग लिया. इस दौरान, उन्होंने पार्टी की विचारधारा पर बात की और कार्यकर्ताओं को संदेश भी दिया. आइए जानते हैं उनके भाषण की खास बातें.

Photo from Rekha Gupta X

दिल्ली बीजेपी के ऑफिस में आयोजित भारतीय जनता पार्टी के 47वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की मौजूदगी खास रही. पार्टी के कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता भी शामिल हुए, जिससे माहौल उत्साह भरा नजर आया. मुख्यमंत्री ने मंच से पार्टी के लंबे सफर और उसकी उपलब्धियों को याद किया. उन्होंने कहा कि यह सिर्फ एक जश्न नहीं, बल्कि उन वर्षों की मेहनत और समर्पण का प्रतीक है जिसने पार्टी को आज इस मुकाम तक पहुंचाया है.

BJP की विचारधारा और सिद्धांतों पर जोर दिया

अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने पार्टी की विचारधारा को सबसे बड़ी ताकत बताया. उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा से साफ-सुथरी राजनीति और मजबूत सिद्धांतों पर चलती आई है. ‘राष्ट्र प्रथम, फिर दल और अंत में स्वयं’ का मूलमंत्र ही पार्टी की असली पहचान है. उन्होंने यह भी कहा कि इसी सोच ने आम लोगों के दिलों में पार्टी के प्रति भरोसा मजबूत किया है. सीएम रेखा के अनुसार, जब राजनीति में नीयत साफ हो और लक्ष्य देशहित हो, तो जनता खुद-ब-खुद साथ खड़ी हो जाती है.

सीएम ने कार्यकर्ताओं के योगदान का सम्मान किया

मुख्यमंत्री ने इस अवसर को कार्यकर्ताओं के सम्मान का दिन भी बताया. उन्होंने कहा कि पार्टी की असली ताकत उसके जमीनी कार्यकर्ता हैं, जो बिना किसी स्वार्थ के दिन-रात मेहनत करते हैं. उनके समर्पण और मेहनत की वजह से ही आज भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक संगठन बन पाई है. उन्होंने कार्यकर्ताओं का आभार जताते हुए कहा कि हर छोटे-बड़े योगदान ने पार्टी को मजबूत बनाने में अहम भूमिका निभाई है.

रेखा गुप्ता बोलीं – ईमानदारी के साथ काम करना होगा

मुख्यमंत्री ने अपने भाषण में भविष्य की दिशा पर भी बात की. उन्होंने कहा कि आने वाले समय में पार्टी को और ज्यादा मेहनत और ईमानदारी के साथ काम करना होगा. जनता की उम्मीदें लगातार बढ़ रही हैं और उन्हें पूरा करना ही सबसे बड़ी जिम्मेदारी है. उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं से अपील की कि वे उसी जोश और समर्पण के साथ आगे भी काम करते रहें, ताकि विकास और विश्वास की यह यात्रा जारी रहे.

BJP देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी

कार्यक्रम के अंत में मुख्यमंत्री ने स्थापना दिवस के मौके पर सभी कार्यकर्ताओं को दिल से शुभकामनाएं दीं. उन्होंने कहा कि यह दिन सिर्फ जश्न मनाने का नहीं, बल्कि खुद को फिर से प्रेरित करने का भी है. उन्होंने उम्मीद जताई कि पार्टी आगे भी अपने मूल्यों और सिद्धांतों पर कायम रहेगी और देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रहेगी. कार्यक्रम का समापन उत्साह और सकारात्मक ऊर्जा के साथ हुआ. जहां हर कार्यकर्ता नए जोश के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार नजर आया.

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