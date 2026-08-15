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'विकसित भारत 2047' में दिल्ली निभाएगी बड़ी भूमिका, स्वतंत्रता दिवस पर CM रेखा गुप्ता ने लिया बड़ा संकल्प

दिल्ली की CM रेखा गुप्ता ने 80वें स्वतंत्रता दिवस पर 'विकसित भारत 2047' को लेकर बड़ा संकल्प बताया. उन्होंने दिल्ली के विकास और पीएम मोदी के सहयोग पर भी बात की.

Written by: India.com Hindi News Desk
Published: August 15, 2026, 4:28 PM IST
'विकसित भारत 2047' में दिल्ली निभाएगी बड़ी भूमिका, स्वतंत्रता दिवस पर CM रेखा गुप्ता ने लिया बड़ा संकल्प
मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार के सहयोग से दिल्ली विकसित भारत की यात्रा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी. (Photo from IANS)

भारत के लोगों ने आज (शनिवार, 15 अगस्त) को 80वां स्वतंत्रता दिवस पूरे उत्साह के साथ मनाया. इस मौके पर दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता ने राजधानी के विकास को लेकर बड़ा विजन सामने रखा. उन्होंने कहा कि ‘विकसित भारत 2047’ अब सिर्फ केंद्र सरकार का लक्ष्य नहीं रह गया है, बल्कि यह देश के हर राज्य, हर शहर और हर नागरिक का साझा संकल्प बन चुका है. मुख्यमंत्री ने कहा कि आजादी के इस महत्वपूर्ण पड़ाव पर भारत जिस दिशा में आगे बढ़ रहा है, उसमें दिल्ली की भूमिका बेहद अहम है. उन्होंने पीएम मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व की सराहना करते हुए दिल्ली के विकास के लिए लगातार मिलने वाले उनके मार्गदर्शन और सहयोग के लिए आभार भी जताया. रेखा गुप्ता ने कहा कि आने वाले वर्षों में दिल्ली को विकास की नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम करेगी.

केंद्र सरकार की मदद से दिल्ली ने पकड़ी विकास की रफ्तार

मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार के सहयोग से दिल्ली विकसित भारत की यात्रा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी. रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सिर्फ भारत की राजधानी नहीं है, बल्कि यह देश की लोकतांत्रिक सोच, सांस्कृतिक विविधता, आर्थिक ताकत और करोड़ों लोगों की राष्ट्रीय उम्मीदों का प्रतिनिधित्व करती है. देश और दुनिया के सामने भारत की एक बड़ी पहचान दिल्ली के जरिए बनती है. ऐसे में राजधानी का विकास केवल यहां रहने वाले लोगों की सुविधा तक सीमित नहीं माना जा सकता. दिल्ली में बेहतर सड़कें, मजबूत बुनियादी ढांचा, आधुनिक सुविधाएं, स्वच्छ और बेहतर शहर जैसी व्यवस्थाएं सीधे देश की छवि से जुड़ती हैं. मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि दिल्ली का विकास जितना मजबूत होगा, उससे पूरे देश का गौरव और प्रतिष्ठा भी उतनी ही मजबूत होगी.

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दिल्ली बनेगा विकसित भारत की अगुवाई करने वाला पहला राज्य

रेखा गुप्ता ने विश्वास जताया कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में दिल्ली अग्रणी भूमिका निभाएगी. उन्होंने कहा कि दिल्ली इस अभियान में सिर्फ भागीदारी करने तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि देश में आगे बढ़कर नेतृत्व करने का प्रयास करेगी. रेखा गुप्ता ने उम्मीद जताई कि विकसित भारत की दिशा में अग्रणी भूमिका निभाने वाला पहला राज्य दिल्ली होगा. उनके मुताबिक, राजधानी में विकास की संभावनाएं बहुत ज्यादा हैं और सही दिशा, बेहतर नीतियों तथा केंद्र और दिल्ली सरकार के सहयोग से इनका पूरा फायदा उठाया जा सकता है. उन्होंने कहा कि दिल्ली को ऐसा शहर बनाना जरूरी है, जहां आधुनिक सुविधाओं के साथ-साथ लोगों की जरूरतों और भविष्य की चुनौतियों का भी ध्यान रखा जाए. इसके लिए सरकार विकास को जमीन पर उतारने के लिए लगातार काम करेगी.

सक्रिय, चौकस और आकर्षक बनेगी राजधानी

सीएम रेखा गुप्ता ने दिल्ली के भविष्य की तस्वीर बताते हुए कहा कि राजधानी अब ‘Active, Attentive and Attractive’ बनने की दिशा में आगे बढ़ रही है. यानी ऐसी दिल्ली जो विकास के मामले में सक्रिय हो, लोगों की जरूरतों और समस्याओं के प्रति सजग हो और रहने, काम करने तथा निवेश के लिहाज से आकर्षक बने. उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार विकसित भारत के राष्ट्रीय संकल्प को साकार करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है. स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री का यह संदेश राजधानी के भविष्य को लेकर सरकार की प्राथमिकताओं को सामने रखता है. उनका कहना है कि दिल्ली की प्रगति को केवल स्थानीय विकास के नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए, क्योंकि राजधानी की सफलता पूरे देश की उपलब्धि और प्रतिष्ठा से जुड़ी हुई है. यही सोच दिल्ली को विकसित भारत 2047 की यात्रा में अग्रणी बनाने का आधार बनेगी.

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