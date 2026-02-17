  • Hindi
  • News
  • Delhi Cm Shri Concept For Government School High Tech Education Smart Classroom

क्‍या है CM Shri, जिससे सरकारी स्कूलों में मिलेगा हाईटेक एजुकेशन, सिलेबस से एडमिशन प्रोसेस तक... जानें सारी डिटेल

CM श्री स्कूल दिल्ली के सरकारी स्कूलों का बेहतर वर्जन है. दिल्ली के सरोजनी नगर स्थित CM श्री स्कूल से ‘CM श्री स्कूल योजना’ की औपचारिक शुरुआत की गई है. पहले फेज में 75 सरकारी स्कूलों को इस योजना में शामिल किया गया है.

Published date india.com Published: February 17, 2026 9:01 PM IST
email india.com By Anjali Karmakar email india.com
क्‍या है CM Shri, जिससे सरकारी स्कूलों में मिलेगा हाईटेक एजुकेशन, सिलेबस से एडमिशन प्रोसेस तक... जानें सारी डिटेल

आज के समय में थाली में परोसी जाने वाली सब्जी से लेकर दवाई तक हर चीज महंगी होती जा रही है. पढ़ाई का खर्चा भी बढ़ता जा रहा है. हर मां-बाप की तमन्ना होती है कि जिन दिक्कतों का सामना उन्होंने किया; उनके बच्चों को बुरे दिन न देखना पड़ा. घर का बेटा हो या बेटी दोनों को अच्छी से अच्छी शिक्षा मिला. ताकि वो बड़े होकर काबिल बन सके और अपने सपने पूरे कर सके.

देश की राजधानी दिल्ली में सरकारी स्कूलों की पढ़ाई को टेक्नोलॉजी से जोड़ने और मॉर्डन एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. रेखा गुप्ता सरकार ने सरोजिनी नगर स्थित CM श्री स्कूल से ‘CM श्री स्कूल योजना’ की शुरुआत की है. ये केंद्र सरकार की ओर से चलाए जा रहे PM श्री स्कूल की तर्ज पर काम करेगा. इसके तहत पहले फेज में 75 सरकारी स्कूलों को शामिल किया गया है. योजना के तहत करीब 7,000 क्लासरूम को स्मार्ट क्लासरूम में बदला जा रहा है. 31 मार्च 2026 तक सभी स्मार्ट क्लास को पूरी तरह शुरू करने का टारगेट है.

आइए समझते हैं क्या है CM श्री स्कूल कॉन्सेप्ट? इसमें बच्चों को एडमिशन कैसे मिलेगा? सिलेबस स्ट्रक्चर क्या होगा? कितनी फीस लगेगी:-

क्या है CM श्री स्कूल?
CM श्री स्कूल दिल्ली के सरकारी स्कूलों का बेहतर वर्जन है. इनका पूरा नाम है Chief Minister Schools of High Relevance and Innovation. इस इनिशिएटिव के जरिए दिल्ली के सरकारी स्कूलों में मॉडर्न टेक्नोलॉजी, स्मार्ट क्लासरूम और बच्चों के लिए खुशहाल माहौल तैयार किया जा रहा है. दिल्ली सरकार ने इसके लिए 75 स्कूलों को चुना है, जिनमें से 33 स्कूलों में 2025-26 सेशन के लिए दाखिला शुरू हो चुका है.

इन स्कूलों में पढ़ाई के अलावा और क्या होगा?
CM श्री स्कूलों में बच्चों को पढ़ाई के साथ-साथ लाइफ स्किल्स, कोडिंग, रोबोटिक्स और देशभक्ति जैसे सब्जेक्ट्स भी पढ़ाए जाएंगे.

CM श्री स्कूलों में किस क्लास तक की पढ़ाई होगी?
CM श्री स्कूलों में क्लास 6, 7 और 8 के लिए दाखिला शुरू किया गया है. अभी 2025-26 सेशन के लिए सिर्फ इन्हीं कक्षाओं में एडमिशन हो रहा है. आने वाले समय में छठी से नीचे और 9वीं क्लास भी इसमें शामिल किए जा सकते हैं.

Add India.com as a Preferred SourceAdd India.com as a Preferred Source

एडमिशन के लिए देना होगा एंट्रेंस एग्जाम?
CM श्री स्कूलों में दाखिला मेरिट के आधार पर होगा. इसके लिए बच्चों को एक एंट्रेंस एग्जाम देनी होगी. ये परीक्षा 6 सितंबर 2026 को होगी.

एडमिशन प्रोसेस?
CM श्री स्कूलों में एडमिशन के लिए आपको दिल्ली शिक्षा निदेशालय की वेबसाइट www.edudel.nic.in पर जाना होगा.
वहां Govt. Sarvodaya Vidyalayas Admission लिंक पर क्लिक करें और CM Shri Schools चुनें.
बच्चे और माता-पिता का ब्योरा भरें. स्कूल और जोन चुनें. फिर जरूरी दस्तावेज अपलोड करें.
अप्लाई करने के बाद एडमिट कार्ड डाउनलोड किए जा सकते हैं. सरकार इसकी डेट जारी करेगी.

कैसे होगा एंट्रेंस टेस्ट?
एंट्रेंस टेस्ट 6 सितंबर 2026 को सुबह 11 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक OMR शीट पर एग्जाम होगा.
परीक्षा 150 मिनट की होगी और इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होगी.
हिंदी, अंग्रेजी, सामान्य जागरूकता, मानसिक क्षमता और गणितीय योग्यता से सवाल पूछे जाएंगे.
अगर आप कक्षा 6 के लिए आवेदन कर रहे हैं, तो सिलेबस पिछले साल यानी कक्षा 5 के NCERT सिलेबस पर आधारित होगा.

कब आएगा रिजल्ट?
रिजल्ट 10 सितंबर 2026 को घोषित होगा. चुने गए बच्चों के दस्तावेजों की जांच होगी. एडमिशन 15 सितंबर 2026 तक पूरा हो जाएगा.

CM Shri स्कूलों में एडमिशन की शर्तें?
CM Shri स्कूलों में एडमिशन के लिए वही बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, जो किसी मान्यता प्राप्त स्कूल (सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त या प्राइवेट) में कक्षा 5, 6, या 7 में पढ़ रहे हैं.
CM Shri स्कूलों में कम से कम 50% सीटें सरकारी या सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों (DoE, MCD, NDMC, केन्द्रीय विद्यालय, जवाहर नवोदय विद्यालय) के बच्चों के लिए रिजर्व है.
SC/ST/OBC (नॉन-क्रीमी लेयर)और दिव्यांग बच्चों को योग्यता अंकों में 5% की छूट मिलेगी.

फीस कितनी होगी?
CM Shri स्कूल दिल्ली सरकार के तहत चलने वाले सरकारी स्कूल हैं. इसलिए इनमें कोई ट्यूशन फीस नहीं लगती. सरकारी स्कूलों की तरह ये भी मुफ्त शिक्षा देते हैं. हालांकि, कुछ मामूली शुल्क जैसे यूनिफॉर्म, किताबें या अन्य गतिविधियों के लिए हो सकते हैं. इन चीजों की कितनी फीस लगेगी, इसकी सटीक जानकारी DoE की वेबसाइट पर एडमिशन प्रोसेस के दौरान अपलोड की जाएगी.

इन स्कूलों में कैसे होगी पढ़ाई?
CM श्री स्कूलों में पढ़ाई का तरीका बिल्कुल नया और मॉडर्न है. ये स्कूल NEP 2020 के हिसाब से चलेंगे.
हर क्लास में टैबलेट, प्रोजेक्टर, स्मार्टबोर्ड और AR/VR टेक्नोलॉजी होगी. इससे बच्चे इंटरैक्टिव तरीके से पढ़ सकेंगे.
रोबोटिक्स और STEAM लैब में बच्चों को कोडिंग, रोबोटिक्स और साइंस-टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट्स में हिस्सा लेने का मौका मिलेगा.
बच्चों के भावनात्मक विकास और देश के प्रति जिम्मेदारी की भावना जगाने के लिए खास क्लास होंगी.
हर क्लास में कम से कम एक सेक्शन पूरी तरह अंग्रेजी में पढ़ाया जाएगा, ताकि बच्चे दोनों भाषाओं में पारंगत हों.

सिलेबस?
दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन (DBSE) को हटाकर इन स्कूलों को CBSE के तहत लाया जा रहा है. पढ़ाई का फोकस रटने की बजाय समझने, प्रॉब्लम सॉल्विंग, और प्रैक्टिकल नॉलेज पर होगा. बच्चों को करियर और स्किल डेवलपमेंट के लिए भी तैयार किया जाएगा.

एडमिशन के लिए चाहिए कौन से डॉक्यूमेंट?
दिल्ली के CM श्री स्कूलों में बच्चे के एडमिशन के लि आधार कार्ड या बर्थ सर्टिफिकेट, पिछले साल की मार्कशीट, निवास प्रमाण (राशन कार्ड, वोटर आईडी, बिजली बिल),पासपोर्ट साइज फोटो, ट्रांसफर सर्टिफिकेट (अगर लागू हो),जाति प्रमाणपत्र (अगर लागू हो) होना चाहिए.

About the Author

Anjali Karmakar

Anjali Karmakar

अंजलि कर्मकार 12 साल से जर्नलिज्म की फील्ड में एक्टिव हैं. उन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन किया है. यहीं से मास कॉम में मास्टर्स की डिग्री ली ... और पढ़ें

Also Read:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Delhi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

Topics

More Stories

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.