Delhi Double Decker Electric Tourist Bus Dekho Meri Delhi Tourism Service Route Ticket Details

देखो मेरी दिल्ली: राजधानी में शुरू हुई डबल डेकर पर्यटक बस सेवा, जानिए कितना है किराया

Dekho Meri Delhi: दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गु्प्ता नई डबल डेकर इलेक्ट्रिक टूरिस्ट बस सेवा को हरी झंडी दिखाई है. आइए जानते हैं इस बस के किराए और रूट के बारे में...

Dekho Meri Delhi: दिल्ली घूमना अब पहले से ज्यादा आसान और मजेदार होने वाला है. शुक्रवार को दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गु्प्ता ने नई डबल डेकर इलेक्ट्रिक टूरिस्ट बस सेवा ‘देखो मेरी दिल्ली’ को हरी झंडी दिखाई. यह बस राजधानी में घूमने आने वाले लोगों को एक ही ट्रिप में दिल्ली दर्शन करा देगी. लॉन्च कार्यक्रम रफी मार्ग पर हुआ, जहां पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा भी मौजूद रहे.

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह बस सेवा दिल्ली को एक मॉडर्न टूरिस्ट सिटी बनाने की दिशा में बड़ा कदम है. दिल्ली सिर्फ इतिहास के लिए ही नहीं, बल्कि भारत मंडपम, नया संसद भवन और सेंट्रल विस्टा जैसे नए प्रोजेक्ट्स की वजह से भी चर्चा में है. सरकार का मकसद है कि लोग एक ही सफर में पुरानी दिल्ली की विरासत और नई दिल्ली की आधुनिक पहचान दोनों को करीब से देख सकें.

इलेक्ट्रिक बस से आरामदायक सफर

63 सीट वाली यह डबल डेकर बस पूरी तरह इलेक्ट्रिक है, यानी इससे प्रदूषण भी कम होगा. बस में आधुनिक सीटें, बेहतर सुरक्षा व्यवस्था और ऊपर खुला पैनोरमिक डेक दिया गया है, जहां बैठकर शहर का शानदार नजारा देखा जा सकता है. खास तौर पर युवा ट्रैवलर्स, स्टूडेंट्स और फैमिली ट्रिप प्लान करने वालों के लिए यह शानदार विकल्प बन सकता है. सरकार का कहना है कि इससे दिल्ली की ग्रीन और स्मार्ट सिटी वाली छवि भी मजबूत होगी.

दिल्ली को बनेगा ग्लोबल टूरिज्म डेस्टिनेशन

पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा कि यह सिर्फ बस सेवा नहीं बल्कि दिल्ली को दुनिया के टूरिज्म मैप पर मजबूत बनाने की कोशिश है. उन्होंने बताया कि दिल्ली में 1200 से ज्यादा ऐतिहासिक स्मारक मौजूद हैं, जहां प्राचीन इतिहास से लेकर आधुनिक इमारतों तक सब कुछ देखने को मिलता है. आने वाले समय में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल और बड़े इवेंट्स की भी योजना बनाई जा रही है, जिससे टूरिज्म और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को फायदा मिलेगा.

टिकट, रूट और सफर की पूरी जानकारी

यह बस रोज सुबह 9 बजे दिल्ली हाट INA से शुरू होगी. सफर के दौरान विजय चौक, राष्ट्रपति भवन, नेशनल म्यूजियम, प्रधानमंत्री संग्रहालय, नेशनल वॉर मेमोरियल और इंडिया गेट जैसे बड़े स्थानों से होकर फिर दिल्ली हाट वापस पहुंचेगी. टिकट का किराया 500 रुपये प्लस जीएसटी रखा गया है, जबकि 5 से 10 साल के बच्चों के लिए 300 रुपये शुल्क होगा. पांच साल से छोटे बच्चे मुफ्त यात्रा कर सकेंगे. टिकट ऑनलाइन दिल्ली पर्यटन विभाग की वेबसाइट से या शहर के अलग-अलग सूचना केंद्रों से ऑफलाइन भी खरीदी जा सकती है.

