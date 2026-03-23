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दिल्ली की अर्थव्यवस्था ने भरी उड़ान! CM रेखा गुप्ता का बड़ा दावा- 13.27 लाख करोड़ पार, हर मोर्चे पर तेजी

दिल्ली सरकार के आर्थिक सर्वे में राजधानी की मजबूत आर्थिक स्थिति सामने आई है. अर्थव्यवस्था 13.27 लाख करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है. प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है और परिवहन, स्वास्थ्य, शिक्षा व बुनियादी सुविधाओं में तेजी से सुधार हुआ है.

Published date india.com Published: March 23, 2026 8:09 PM IST
email india.com By Tanuja Joshi email india.com twitter india.com
दिल्ली की अर्थव्यवस्था ने भरी उड़ान! CM रेखा गुप्ता का बड़ा दावा- 13.27 लाख करोड़ पार, हर मोर्चे पर तेजी

Delhi Economic Survey: दिल्ली की अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है और इसका साफ संकेत आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 में देखने को मिला. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता (CM Rekha Gupta) ने विधानसभा में ये सर्वे पेश करते हुए कहा कि राजधानी अब एक मजबूत और संतुलित विकास के रास्ते पर चल रही है. उन्होंने बताया कि सरकार का लक्ष्य दिल्ली को ऐसा शहर बनाना है जहां हर कैटेगरी के लोगों को बेहतर सुविधाएं मिलें और लाइफस्टाइल लगातार सुधरे.

ताजा आंकड़ों के अनुसार, दिल्ली की अर्थव्यवस्था 2025-26 में करीब 13.27 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचने का अनुमान है. ये पिछले साल की तुलना में 9.42 प्रतिशत की बढ़ोतरी को दिखाता है. इसी के साथ प्रति व्यक्ति आय भी बढ़कर लगभग 5.31 लाख रुपये हो गई है, जो देश के औसत से काफी ज्यादा है. ये बताता है कि दिल्ली में कमाई और आर्थिक गतिविधियां तेजी से बढ़ रही हैं.

अर्थव्यवस्था की रीढ़ है सेवा क्षेत्र

अगर सेक्टर के हिसाब से देखें तो सेवा क्षेत्र दिल्ली की अर्थव्यवस्था की रीढ़ बना हुआ है. कुल योगदान में इसका हिस्सा सबसे ज्यादा है. इसके अलावा उद्योग क्षेत्र भी लगातार आगे बढ़ रहा है, जबकि कृषि का योगदान बहुत कम है, जो एक शहरी राज्य के लिए सामान्य माना जाता है. सरकार का राजस्व भी मजबूत स्थिति में है और बजट में बड़ी राशि विकास योजनाओं पर खर्च की जा रही है.

पर्यावरण में सीधा सुधार

पर्यावरण के क्षेत्र में भी सुधार देखने को मिला है. पिछले कुछ सालों में हवा की गुणवत्ता बेहतर हुई है और ‘अच्छे’ दिनों की संख्या बढ़ी है. इसके अलावा पशुपालन और कृषि से जुड़े ढांचे को भी मजबूत किया गया है, जिससे ग्रामीण और शहरी किनारों पर रहने वाले लोगों को लाभ मिल रहा है.

ऊर्जा और परिवहन क्षेत्र में दिल्ली ने बड़ा बदलाव देखा है. बिजली की मांग बढ़ने के बावजूद सप्लाई को संभाला गया है और नवीकरणीय ऊर्जा पर जोर दिया जा रहा है. सौर ऊर्जा और कचरे से ऊर्जा बनाने की दिशा में कदम उठाए गए हैं. वहीं, परिवहन में इलेक्ट्रिक बसों की संख्या तेजी से बढ़ी है, जिससे प्रदूषण कम करने में मदद मिल रही है. मेट्रो और बस सेवाएं भी लगातार विस्तार कर रही हैं.

जल आपूर्ति और आवास के क्षेत्र में भी सरकार ने कई कदम उठाए हैं. बड़ी आबादी को पाइप से पानी मिल रहा है और मुफ्त जल योजना से लाखों लोग लाभान्वित हो रहे हैं. इसके साथ ही सीवरेज नेटवर्क को भी मजबूत किया गया है, ताकि साफ-सफाई और स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दों को बेहतर तरीके से संभाला जा सके.

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शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी सकारात्मक बदलाव दिखे हैं. सरकारी स्कूलों के परीक्षा परिणाम बेहतर हुए हैं और नए मॉडल स्कूल खोले जा रहे हैं. स्वास्थ्य सेवाओं में अस्पतालों और बेड की संख्या बढ़ाई गई है, जिससे मरीजों को बेहतर इलाज मिल सके. सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत बुजुर्गों, महिलाओं और जरूरतमंदों को आर्थिक सहायता दी जा रही है. लाखों लोग इन योजनाओं से लाभ उठा रहे हैं. वहीं, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए गरीबों को सस्ते और मुफ्त अनाज की सुविधा मिल रही है.

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Tanuja Joshi

Tanuja Joshi

हल्द्वानी से दिल्ली के बड़े न्यूजरूम तक... तनुजा जोशी, उत्तराखंड के शांत और खूबसूरत शहर हल्द्वानी से ताल्लुक रखती हैं. देहरादून के ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी ... और पढ़ें

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