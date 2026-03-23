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दिल्ली में महंगी हो सकती है बिजली, अप्रैल से बढ़ सकते हैं दाम, जानिए वजह

दिल्ली में अप्रैल से बिजली के दाम बढ़ सकते हैं. जानिए इसके पीछे क्या कारण है और राहत देने के लिए सरकार का क्या प्लान है?

Published date india.com Published: March 23, 2026 11:51 PM IST
email india.com By Gargi Santosh email india.com
दिल्ली में महंगी हो सकती है बिजली, अप्रैल से बढ़ सकते हैं दाम, जानिए वजह
सरकार इस बात को लेकर भी सतर्क है कि बढ़ती दरों का सीधा असर आम लोगों पर न पड़े. (Photo from Freepik)

दिल्ली में रहने वाले बिजली उपभोक्ताओं के लिए महंगाई का संकेत मिल रहा है. खबर है कि अप्रैल महीने से बिजली के टैरिफ में बढ़ोतरी हो सकती है. इसकी सबसे बड़ी वजह सरकार द्वारा बिजली वितरण कंपनियों का लंबा बकाया चुकाने की तैयारी है. पिछले कुछ समय से इस मुद्दे पर काम चल रहा था और अब इसे लागू करने की दिशा में तेजी देखी जा रही है. ऐसे में आम लोगों के मन में सवाल है कि क्या उनके बिजली बिल में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा.

डिस्कॉम के बकाया पैसे बनेगा महंगाई का कारण

जानकारी के मुताबिक, दिल्ली सरकार तीनों डिस्कॉम का करीब 38,000 करोड़ रुपये से ज्यादा का बकाया चुकाने की तैयारी कर रही है. यही वजह है कि बिजली दरों में बढ़ोतरी की संभावना जताई जा रही है. लंबे समय से ये बकाया बढ़ता जा रहा था, जिससे कंपनियों पर वित्तीय दबाव भी बढ़ा. अब सरकार इस बोझ को कम करने के लिए टैरिफ में बदलाव करने पर विचार कर रही है, ताकि सिस्टम संतुलित बना रहे और बिजली आपूर्ति में कोई बाधा न आए.

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बढ़ी हलचल

इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद तेजी आई है. पिछले साल कोर्ट ने निर्देश दिया था कि BRPL, BYPL और TPDDL जैसी निजी कंपनियों को सात साल के अंदर बड़ी रकम का भुगतान किया जाए. ये रकम नियामक परिसंपत्तियों से जुड़ी है, जो समय के साथ बढ़ती गई. पिछले कई सालों में बिजली दरें स्थिर रहने के कारण यह बकाया और ज्यादा बढ़ गया, जिससे अब इसे चुकाने की जरूरत महसूस हो रही है.

उपभोक्ताओं को राहत देने की तैयारी

हालांकि, सरकार इस बात को लेकर भी सतर्क है कि बढ़ती दरों का सीधा असर आम लोगों पर न पड़े. इसी वजह से सब्सिडी देने की योजना पर काम किया जा रहा है. माना जा रहा है कि घरेलू उपभोक्ताओं के लिए राहत बढ़ाई जा सकती है, ताकि बिल ज्यादा न बढ़े. सरकार का कहना है कि वह लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए फैसला लेगी और कोशिश यही रहेगी कि आम आदमी पर ज्यादा बोझ न पड़े.

क्यों जरूरी मानी जा रही बढ़ोतरी

विशेषज्ञों का मानना है कि डिस्कॉम की आर्थिक स्थिति सुधारने और बिजली आपूर्ति को स्थिर बनाए रखने के लिए यह कदम जरूरी हो सकता है. अगर समय पर सुधार नहीं किया गया, तो भविष्य में बिजली सेवाओं पर असर पड़ सकता है. इसलिए सरकार एक संतुलन बनाने की कोशिश कर रही है – एक तरफ कंपनियों का बकाया चुकाना और दूसरी तरफ उपभोक्ताओं को राहत देना. अब देखना होगा कि आने वाले समय में यह फैसला लोगों के लिए कितना असर डालता है और उन्हें कितनी राहत मिलती है.

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Gargi Santosh

Gargi Santosh

गार्गी संतोष, जी मीडिया के India.com में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. वह हाइपरलोकल, नेशनल और वर्ल्ड सेक्शन की जिम्‍मेदारी संभाल रही हैं. गार्गी को लाइफस्टाइल, हेल्थ, टेक्नोलॉजी, और ... और पढ़ें

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