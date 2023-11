क्या दिल्ली को स्मॉग से मिलेगी राहत? प्रदूषण को लेकर गोपाल राय आज कर सकते हैं मीटिंग

Delhi Air Pollution: दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय (Gopal Rai) ने राजधानी में बढ़ते प्रदूषण को लेकर आज यानि सोमवार दोपहर 12 बजे दिल्ली सचिवालय में एक समीक्षा बैठक बुलाई है. जानकारी के अनुसार, इस बैठक में प्रदूषण की स्थिति पर मंथन होगा. खबर है कि पर्यावरण मंत्री प्रदूषण के बढ़ते स्तर पर नियंत्रण के लिए नए कदम उठा सकते हैं. बैठक से पहले गोपाल राय ने दिवाली पर हुई जमकर आतिशबाजी को लेकर भाजपा पर हमला बोला. उन्होंने BJP पर आरोप लगाया है कि पार्टी चाहती थी कि दिल्ली में जमकर पटाखे जले. उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी की योजना दिवाली पर बड़े पैमाने पर आतिशबाजी कराने की थी.

Delhi Environment Minister Gopal Rai calls a pollution review meeting with the officers of the Environment Department at Delhi Secretariat

