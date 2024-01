सैलरी नहीं मिलने पर कर्मचारियों ने Smog Tower पर जड़ा ताला, अब पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने दिए ये निर्देश

Delhi Latest News: राजधानी दिल्ली में बढ़ती ठंड के साथ-साथ धुंध यानी स्मॉग (Smog) की चादर भी बढ़ रही है. लेकिन अब इससे निपटने का इंतजाम भगवान भरोसे है, क्योंकि जिस स्मॉग टॉवर का उद्घाटन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने प्रदूषण से लड़ने के लिए किया था, वो कुछ दिनों से बंद पड़ा है. बताया जा रहा है कि दिसंबर 2023 की सैलरी नहीं मिलने और केजरीवाल सरकार की ओर से नौकरी की कोई लिखित गारंटी नहीं मिलने के कारण कंपनी के कर्मचारियों ने इसे लॉक कर दिया. हालांकि दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय (Gopal Rai) ने स्मॉग टावर को फिर से चालू करने इसके साथ अधिकारियों को सैलरी तुरंत देने के निर्देश दिए हैं.

गोपाल राय ने पर्यावरण मंत्रालय के मुख्य सचिव से कहा है कि स्मॉग टावर (Delhi Smog Tower) का रख रखाव करने वाली कंपनी के लंबित बकाये का तुरंत भुगतान किया जाए. इसके साथ ही इससे जुड़े मुद्दों को 24 घंटे के अंदर सुलझाया जाए. मंत्री ने बिना किसी देरी के स्मॉग टावर को फिर से शुरू करने का निर्देश दिया है.

Delhi’s Environment Minister Gopal Rai writes to Delhi’s Principal Secretary Environment directing him to immediately release the payments and resume the operations of Smog Tower at Connaught Place, Delhi without any further delay. pic.twitter.com/buuasHCP3M

