दिल्ली में इस दिन से नहीं बिकेगी पेट्रोल बाइक! जानिए किस तरह के टू-व्हीलर को मिलेगी एंट्री

दिल्ली में नई EV पॉलिसी लागू करने की तैयारी शुरू हो गई है. आपको बता दें इस तारीख के बाद से नए पेट्रोल और CNG टू-व्हीलर का रजिस्ट्रेशन बंद हो जाएगा.

Written by: Gargi Santosh
Published: June 29, 2026, 7:05 PM IST
दिल्ली में इस दिन से नहीं बिकेगी पेट्रोल बाइक! जानिए किस तरह के टू-व्हीलर को मिलेगी एंट्री
नई नीति का सबसे बड़ा फैसला टू-व्हीलर से जुड़ा है. (Photo from AI)
  • 1 जुलाई 2026 से दिल्ली में नई EV पॉलिसी लागू होगी
  • अगले साल 1 अप्रैल के बाद नए पेट्रोल और CNG टू-व्हीलर का रजिस्ट्रेशन बंद हो जाएंगे
  • 1 जनवरी 2027 से सिर्फ इलेक्ट्रिक ऑटो का नया रजिस्ट्रेशन होगा
  • ई-टू व्हीलर पर 30,000 और थ्री व्हीलर पर 50,000 रुपये तक सब्सिडी मिलेगी

Delhi EV Policy 2026: दिल्ली सरकार ने राजधानी में बढ़ते प्रदूषण को कम करने और स्वच्छ परिवहन को बढ़ावा देने के लिए नई EV पॉलिसी को मंजूरी दी है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने घोषणा की कि यह नई योजना 1 जुलाई 2026 से लागू होगी. सरकार अगले चार सालों में करीब 15,000 करोड़ का निवेश करेगी, ताकि लोगों को इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के लिए उत्साहित करें और शहर की हवा को बेहतर बनाया जा सके.

अप्रैल 2028 के बाद से पेट्रोल बाइक का रजिस्ट्रेशन बंद

नई नीति का सबसे बड़ा फैसला टू-व्हीलर से जुड़ा है. सरकार के मुताबिक, 1 अप्रैल 2028 के बाद दिल्ली में नए पेट्रोल और CNG से चलने वाले बाइक और स्कूटर का रजिस्ट्रेशन नहीं किया जाएगा. हालांकि, लोग तुरंत पेट्रोल बाइक चलाना बंद नहीं करेंगे, लेकिन नई खरीद में इलेक्ट्रिक विकल्प को प्राथमिकता दी जाएगी. यानी भविष्य में नई गाड़ी लेने वालों के लिए इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर प्रमुख ऑप्शन बनेंगे.

और पढ़ें: दिल्ली में 1 जुलाई से लागू होगी नई EV पॉलिसी, जानें अब कितनी मिलेगी सब्सिडी, CNG वाहनों के लिए भी बड़ा अपडेट

ऑटो सेक्टर में भी आएगा बड़ा बदलाव

दिल्ली सरकार ने 3 पहिया वाहनों को लेकर भी नई दिशा तय की है. 1 जनवरी 2027 से राजधानी में केवल इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा का नया रजिस्ट्रेशन होगा. इसका उद्देश्य सार्वजनिक परिवहन को धीरे-धीरे इलेक्ट्रिक मॉडल में बदलना है, ताकि प्रदूषण कम किया जा सके और ईंधन पर निर्भरता घटे.

EV वाहन खरीदने पर आर्थिक मदद का ऐलान

सरकार लोगों को EV अपनाने के लिए आर्थिक सहायता भी दे रही है. नई पॉलिसी के पहले साल में इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर खरीदने वालों को ₹30,000 तक की सब्सिडी मिलेगी. वहीं इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर खरीदने वालों को 50,000 रुपये तक की सहायता दी जाएगी. इसके अलावा BS-4 या उससे पुराने चार पहिया वाहन स्क्रैप कर इलेक्ट्रिक वाहन लेने पर 1 लाख तक का इंसेंटिव भी दिया जाएगा. हालांकि, हाइब्रिड वाहनों को किसी तरह की सब्सिडी नहीं मिलेगी.

बाइक मालिकों को चिंता करने की जरूरत नहीं

अब कई लोगों के मन में सवाल है कि क्या उनकी मौजूदा पेट्रोल बाइक बंद हो जाएगी. बता दें सरकार ने साफ किया है कि ऐसा नहीं होगा. यह नियम केवल नई गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन पर लागू होगा. जिन लोगों के पास पहले से पेट्रोल या CNG टू-व्हीलर हैं, वह उन्हें पहले की तरह इस्तेमाल कर सकेंगे. फिलहाल, किसी मौजूदा वाहन को बंद करने या स्क्रैप करने का फैसला नहीं लिया गया है.

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गार्गी संतोष Zee Media के India.com में सब-एडिटर के तौर पर काम कर रही हैं. वह हाइपरलोकल, नेशनल और वर्ल्ड न्यूज सेक्शन संभालती हैं. गार्गी को लाइफस्टाइल, स्पोर्ट्स और वायरल ... और पढ़ें

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