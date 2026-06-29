दिल्ली में 1 जुलाई से लागू होगी नई EV पॉलिसी, जानें अब कितनी मिलेगी सब्सिडी, CNG वाहनों के लिए भी बड़ा अपडेट

दिल्ली में नई EV पॉलिसी के तहत 30 लाख तक की इलेक्ट्रिक कार पर 100% रोड टैक्स छूट, ई-टू व्हीलर सब्सिडी मिलेगी. इस खबर में जानिए पूरी योजना के बारे में आसान भाषा में...

Written by: Gargi Santosh
Published: June 29, 2026, 3:45 PM IST
दिल्ली में 1 जुलाई से लागू होगी नई EV पॉलिसी, जानें अब कितनी मिलेगी सब्सिडी, CNG वाहनों के लिए भी बड़ा अपडेट
सरकार ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट को भी इस नीति का बड़ा हिस्सा बनाया है. (Photo from AI)
  • 30 लाख रुपये तक की EV कारों पर 100% रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस माफ
  • ई-टू व्हीलर पर पहले साल 30,000 रुपये तक की सब्सिडी मिलेगी
  • 1 जनवरी 2027 से सिर्फ इलेक्ट्रिक ऑटो का नया रजिस्ट्रेशन होगा
  • वहीं, 1 अप्रैल 2028 से नए पेट्रोल और CNG दोपहिया वाहनों का रजिस्ट्रेशन बंद हो जाएंगे

Delhi EV Policy: दिल्ली सरकार ने प्रदूषण को कम करने और इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए नई EV पॉलिसी को मंजूरी दे दी है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि यह नीति 1 जुलाई 2026 से लागू होगी. सरकार का लक्ष्य 31 मार्च 2030 तक दिल्ली को ज्यादा स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त शहर बनाना है. इस नई नीति में लोगों को इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के लिए टैक्स छूट और आर्थिक सहायता दी जाएगी, ताकि ज्यादा लोग इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाएं.

EV कार और टू-व्हीलर खरीदने पर बड़ा लाभ

नई EV पॉलिसी के तहत, अब दिल्ली में 30 लाख तक की एक्स-शोरूम कीमत वाली इलेक्ट्रिक कारों पर 100 प्रतिशत रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस नहीं देनी होगी. इसके अलावा ई-टू व्हीलर खरीदने वालों को पहले साल 30,000 रुपये, दूसरे साल 20,000 रुपये और तीसरे साल 10,000 रुपये तक की सब्सिडी मिलेगी.

और पढ़ें: महिला को पुलिस वाले ने जड़ा थप्पड़, कैमरे में कैद हुई पूरी घटना; वायरल Video देख भड़के लोग

ई-ऑटो और इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देने पर फोकस

सरकार ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट को भी इस नीति का बड़ा हिस्सा बनाया है. 1 जनवरी 2027 से दिल्ली में केवल इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा का नया रजिस्ट्रेशन किया जाएगा. वहीं इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर खरीदने पर पहले साल 50,000, दूसरे साल 40,000 और तीसरे साल 30,000 रुपये तक की सहायता दी जाएगी. N1 श्रेणी के इलेक्ट्रिक ट्रक खरीदने वालों को 1 लाख तक प्रोत्साहन राशि मिलेगी.

पुराने वाहनों के लिए भी एक योजना

नई EV पॉलिसी में पुराने और ज्यादा प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को हटाने पर भी जोर दिया गया. BS-IV या उससे पुराने चार पहिया वाहन स्क्रैप करके इलेक्ट्रिक वाहन लेने वालों को 1 लाख रुपये का अतिरिक्त स्क्रैपिंग इंसेंटिव दिया जाएगा. हालांकि, सरकार ने साफ किया है कि हाइब्रिड वाहनों पर किसी प्रकार की सब्सिडी नहीं मिलेगी.

रेखा सरकार भविष्य के लिए क्या प्लान कर रही?

रेखा गुप्ता सरकार अगले चार सालों में लगभग 15,000 करोड़ रुपये का निवेश करेगी. इसके तहत चार्जिंग स्टेशन, वाहन स्क्रैपिंग सुविधाएं और ऑनलाइन पोर्टल विकसित किया जाएगा, ताकि लोग आसानी से EV इंसेंटिव के लिए आवेदन कर सकें. सरकार का मानना है कि यह कदम दिल्ली में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को तेज करेगा और आने वाले सालों में प्रदूषण कम करने में मदद करेगा.

संबंधित खबरे

Add India.com as a Preferred Source Add India.com as a Preferred Source

Tags:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Delhi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

About the Author

Gargi Santosh

Gargi Santosh

गार्गी संतोष Zee Media के India.com में सब-एडिटर के तौर पर काम कर रही हैं. वह हाइपरलोकल, नेशनल और वर्ल्ड न्यूज सेक्शन संभालती हैं. गार्गी को लाइफस्टाइल, स्पोर्ट्स और वायरल ... और पढ़ें

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.