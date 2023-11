CM केजरीवाल ने ED को दिया झटका, शराब घोटाले मामले में आज नहीं होंगे पेश

Delhi Excise Policy Case: दिल्ली शराब घोटाले मामले से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है. दरअसल, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arwind Kejriwal) को आज, 2 नंवबर को प्रवर्तन निदेशालय (ED) के सामने पेश होना था. लेकिन अभी-अभी खबर सामने आई है कि सीएम केजरीवाल आज ईडी के सामने पेश नहीं होंगे बल्कि वह मध्य प्रदेश में चुनावी अभियान के लिए जा रहे हैं. बताया जा रहा है कि उनके कार्यक्रम पहले से शेड्यूल थे, एमपी में वह सिंगरौली में पंजाब मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ रोड शो करेंगे.

Delhi CM Arvind Kejriwal will not appear before the Enforcement Directorate (ED) today. He will hold a road show, along with Punjab CM Bhagwant Mann, in Singrauli, Madhya Pradesh today.

