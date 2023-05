दिल्ली शराब नीति घोटाले में अब राघव चड्ढा का नाम, AAP सांसद ने किया खंडन

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिल्ली आबकारी नीति घोटाले में अपने तीसरे पूरक आरोप पत्र में आप नेताओं संजय सिंह और राघव चड्ढा के नामों का भी जिक्र किया है. दोनों नेता राज्यसभा सदस्य हैं. चार्जशीट में सिर्फ उनके नाम का जिक्र है, उन्हें मामले में आरोपी के तौर पर नहीं दिखाया गया है. पूरक आरोप पत्र हाल ही में राउज एवेन्यू डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में दायर की गई थी.

चार्जशीट के मुताबिक चड्ढा उस बैठक का हिस्सा थे जो दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के आवास पर शराब नीति मामले में हुई थी. सूत्रों ने कहा कि ईडी एक आरोपी व्यवसायी दिनेश अरोड़ा का बयान दर्ज कर रही थी तब ये नाम सामने आए.

ईडी की चार्जशीट में अपना नाम आने पर आप के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने अब से कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि आज सुबह से न्यूज चैनलों और वेबसाइटों के माध्यमों से जो जानकारी सामने आईं हैं, वो सभी गलत हैं और मनगढंत हैं. उन्होंने कहा, ‘तथ्यात्मक रूप से गलत और त्रुटिपूर्ण खबर दिखाई जा रही हैं. मैं साफ कर देना चाहता हूं कि मेरा ईडी की किसी भी शिकायत में नहीं है.’