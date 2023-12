Delhi Excise Policy Case: AAP सांसद संजय सिंह को फिर झटका, कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका

Delhi Excise Policy Case: दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में बंद आम आदमी पार्टी (AAP) के सांसद संजय (Sanjay Singh) सिंह को फिर झटका लगा है. दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट (Rouse Avenue court) ने राज्यसभा सांसद संजय सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी है.

Delhi Excise policy PMLA case: Rouse Avenue court dismissed the bail application of AAP MP Sanjay Singh in the money laundering case.

