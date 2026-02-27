  • Hindi
कौन हैं वो जज जिन्होंने केजरीवाल को शराब नीति केस में किया बरी, अमानतुल्लाह को भी दे चुके हैं राहत

दिल्ली शराब नीति केस में अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को राहत देने के बाद जज जितेंद्र प्रताप सिंह चर्चा में हैं. आइए जानते हैं उनके बारे में... बताया जाता है कि उन्होंने अमानतुल्लाह खान को भी राहत दी थी.

दिल्ली शराब नीति में पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और 21 अन्य आरोपियों को आरोप मुक्त किया गया. (Photo from PTI File)

दिल्ली के सबसे चर्चित मामले शराब नीति में पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और 21 अन्य आरोपियों को आरोप मुक्त किया गया है. यह फैसला आते ही जज जितेंद्र प्रताप सिंह चर्चा का विषय बन गए हैं. उनके इस फैसले ने कानूनी और राजनीतिक गलियारों में नई बहस छेड़ दी है. अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष पहली नजर में ठोस सबूत पेश करने में नाकाम रहा और अनुमान के आधार पर मामला आगे नहीं बढ़ाया जा सकता, इसलिए सभी आरोपियों को राहत दी जाती है. चलिए इस खबर में आपको बताते हैं जज जितेंद्र प्रताप सिंह के बारे में…

हाई-प्रोफाइल मामलों में करते हैं सुनवाई

राउज एवेन्यू कोर्ट में स्पेशल जज के रूप में कार्यरत जितेंद्र सिंह दिल्ली ज्यूडिशियल सर्विस के वरिष्ठ अधिकारी हैं. वह खास तौर पर सीबीआई जैसी केंद्रीय एजेंसियों द्वारा जांचे गए भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों की सुनवाई करते हैं. दिल्ली यूनिवर्सिटी से कानून की पढ़ाई करने वाले सिंह को अक्टूबर, 2024 में एडिशनल सेशंस जज बनाया गया था. कठिन और संवेदनशील मामलों को संतुलित तरीके से संभालने के कारण उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई है.

भंवर जितेंद्र सिंह केस में भी लिया था बड़ा फैसला

जज सिंह पहले भी कई अहम आदेश दे चुके हैं. उन्होंने कांग्रेस नेता भंवर जितेंद्र सिंह से जुड़े एमएफ हुसैन की पेंटिंग्स वाले मामले में एक मजिस्ट्रेट के आदेश को रद्द कर केस दोबारा खोलने का निर्देश दिया था. उस समय उन्होंने कहा था कि मामले में आपराधिक विश्वासघात के आरोपों पर पहली नजर में विचार करने लायक आधार मौजूद हैं. इस फैसले ने यह संकेत दिया कि वह हर केस को तथ्यों और कानून के आधार पर परखते हैं, चाहे आरोपी कितना भी बड़ा क्यों न हो.

कपिल मिश्रा और हेट स्पीच मामले में रुख

7 मार्च, 2025 को जज सिंह ने बीजेपी नेता कपिल मिश्रा की उस अपील को खारिज कर दिया. जिसमें 2020 के दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले दिए गए कथित भड़काऊ बयानों के मामले में समन आदेश को चुनौती दी गई थी. यह मामला शाहीन बाग से जुड़े ट्वीट्स और चुनावी भाषणों पर आधारित था. अदालत ने माना कि ट्रायल कोर्ट का आदेश कानून के दायरे में था और उसमें दखल देने की जरूरत नहीं है.

अमानतुल्लाह खान को भी दी थी राहत

यही नहीं 14 नवंबर, 2024 को सिंह ने आप विधायक अमानतुल्लाह खान को दिल्ली वक्फ बोर्ड भर्ती प्रक्रिया से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में राहत दी थी. उन्होंने कहा कि आवश्यक सरकारी मंजूरी के बिना PMLA के तहत कार्रवाई आगे नहीं बढ़ सकती. इन सबसे पता चलता है कि जज जितेंद्र प्रताप सिंह के फैसले यह दिखाते हैं कि वह हर मामले में सबूत, कानूनी प्रक्रिया और प्रावधानों को प्राथमिकता देते हैं.

