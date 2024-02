सीबीएसई बोर्ड परीक्षा 2024: स्टूडेंट्स के लिए CBSE ने जारी की 'एडवायजरी', एग्जाम देने से पहले जरूर पढ़ लें ये गाइडलाइंस

CBSE Issue Advisory on Farmers Protest: किसानों के ‘दिल्ली चलो’ मार्च की वजह से न केवल सड़कों पर दौड़ रहे वाहनों को परेशानी हो रही है. बल्कि फ्लाईओवर पर चलने वाली दिल्ली मेट्रो पर भी असर देखा जा रहा है. किसान आंदोलन के बीच कल यानि गरुवार, 15 फरवरी से केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) की दसवीं और बारहवीं की परीक्षाएं शुरू हो रही हैं. ऐसे में राजधानी में लागू यातायात पाबंदियों के मद्देनजर बोर्ड की तरफ से स्कूल, स्टूडेंट्स और गार्जियंस के लिए एडवाइजरी जारी की गई है.

सीबीएसई की ओर से जारी एडवाइजरी के अनुसार, छात्रों को सेंटर पहुंचने में परेशानी न हो इसे लेकर CBSE ने कहा- सभी छात्र अपने घर से जल्दी निकलें, ताकि तय समय पर एग्जाम सेंटर तक पहुंच सकें. परीक्षा सेंटर तक पहुंचने के लिए मेट्रो सेवा का इस्तेमाल करें, जो सुचारू रूप से चल रही है.

Central Board of Secondary Education (CBSE) issues a circular for schools, students, and parents ahead of the class 10th and class 12th board exams. pic.twitter.com/dr9c0AdMm9

— ANI (@ANI) February 14, 2024