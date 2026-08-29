दिल्ली में Fire Safety Rules हुए सख्त, बिल्डिंग बनाने से लेकर फायर ब्रिगेड तक बदलेंगे कई नियम

दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने दिल्ली अग्निशमन सेवा (संशोधन) नियम, 2026 को नोटिफाई कर दिया है. नए नियमों के जरिए बिल्डिंग में आग से सुरक्षा के मानकों को अपडेटेड एकीकृत भवन उप-नियम (UBBL) के साथ जोड़ा गया है. लेफ्टिनेंट गवर्नर टी.एस. संधू ने दिल्ली अग्निशमन सेवा अधिनियम, 2007 के तहत इन नियमों को जारी किया. गृह मंत्री आशीष सूद ने कहा कि हर नागरिक की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता है और नए नियमों से दिल्ली की बिल्डिंग्स में आधुनिक और अनिवार्य सुरक्षा उपाय लागू होंगे.
नए नियमों के तहत, फायर इंजन की आवाजाही के लिए कम से कम 6 मीटर का क्लियर एक्सेस रूट रखना जरूरी होगा. ऑटोमेटेड कंटीन्यूअस मॉनिटरिंग, स्प्रिंकलर सिस्टम और इमरजेंसी के लिए अलग पावर बैकअप जैसी व्यवस्थाएं भी अनिवार्य होंग. इसके अलावा, सुरक्षा नियमों के पालन की जांच के लिए एक स्टैंडर्ड ऑडिटर इंस्पेक्शन चेकलिस्ट भी लागू होगी. जिससे निरीक्षण में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी. सरकार का कहना है कि इससे दिल्ली को ज्यादा सुरक्षित और आधुनिक शहर बनाने में मदद मिलेगी.
सीएम रेखा के मुताबिक, पीएम मोदी के जन्मदिन के मौके पर 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक दिल्ली में Sewa Pakhwada मनाया जाएगा. इस दौरान, अलग-अलग विभागों के पूरे हो चुके कई विकास और सिविक प्रोजेक्ट जनता को समर्पित किए जाएंगे. इनमें ट्रांसपोर्ट, सड़क, सीवरेज, वॉटर ट्रीटमेंट, शिक्षा, बिजली, पब्लिक यूटिलिटी और शहर के सौंदर्यीकरण से जुड़े काम शामिल हैं. सबसे प्रमुख परियोजनाओं में करीब 1,635 करोड़ रुपये की लागत से तैयार बारापुल्ला एलिवेटेड रोड चरण-3 का उद्घाटन शामिल है.
सेवा पखवाड़ा के दौरान बवाना में स्थिर 20-एमजीडी जल उपचार संयंत्र में 2-एमजीडी पुनर्चक्रण संयंत्र और ओखला में 564-एमएलडी अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र के लिए भी जनता को समर्पित किया गया. बारापुला ड्रेन से बाटला हाउस फेज- II एसपीएस तक इंटरसेप्टर सीवर, 35-एमजीडी सीवेज पंपिंग स्टेशन और ओखला डब्ल्यूडब्ल्यूटीपी से राइजिंग मेन तक भी इस योजना में हैं. शिक्षा क्षेत्र द्वारका सेक्टर-16 में ग्राउंड+3 ऑटोमोबाइल स्कूल का उद्घाटन प्रस्तावित है. ईस्ट विनोद नगर में 68 और रोहिणी सेक्टर-41 में 76 एसपीएस क्लासरूम भी तैयार हैं. इन तीन शिक्षा कॉलेजों की कीमत क्रमशः 38.44 करोड़, 38.30 करोड़ 66.28 करोड़ रुपये है. इसके अलावा शालीमार बाग में सार्वजनिक शौचालय और फिल्मिस्तान, झंडेवालान और वीर चंद्र गढ़वाली चौक के थ्री राउंड अबाउट का सौंदर्यीकरण भी तैयार है. सेक्टर बुराड़ी के पुराने I&C सेंटर को ATS और तेहखंड में फोर-लेन ATS बनाकर पुनर्विकसित किया गया है.