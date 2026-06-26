दिल्ली: फोर्टिस अस्पताल पर इलाज में लापरवाही के आरोप, शुरुआती जांच में मिली कई गड़बड़ी

दिल्ली के फोर्टिस अस्पताल पर इलाज में कथित लापरवाही और अनियमितताओं के आरोपों की जांच जारी है. जानिए यह पूरा मामला क्या है.

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परिवार का आरोप था कि उनके बेटे को चाकू मारकर घायल किया गया था.

दिल्ली के शालीमार बाग इलाके से जुड़े एक मामले में फोर्टिस अस्पताल पर इलाज में लापरवाही के आरोप सामने आने के बाद प्रशासन ने जांच शुरू की है. इस पूरे मामले की जानकारी जिलाधिकारी एस. एस. परिहार ने शेयर की. उन्होंने बताया कि शुरुआत में कुछ अनियमितताओं की जानकारी सामने आई है, हालांकि आखिरी फैसला जांच रिपोर्ट आने के बाद ही तय होगा. प्रशासन का कहना है कि सभी पहलुओं की जांच निष्पक्ष तरीके से की जा रही है और रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई तय की जाएगी.

परिवार की शिकायत के बाद सरकार तक पहुंचा केस

मामले की शुरुआत उस शिकायत से हुई जो हाल ही में मुख्यमंत्री जनसेवा सदन में सुनवाई के दौरान एक परिवार ने दर्ज कराई थी. परिवार का आरोप था कि उनके बेटे को चाकू मारकर घायल किया गया था, जिसके बाद उसे इलाज के लिए फोर्टिस अस्पताल ले जाया गया. शिकायत के अनुसार, अस्पताल में इलाज शुरू करने से पहले धनराशि की मांग की गई. परिवार का कहना है कि समय पर और जरूरी इलाज नहीं मिलने के कारण उनके बेटे की जान चली गई. इस घटना ने मामले को गंभीर बना दिया और प्रशासनिक स्तर पर जांच की मांग तेज हो गई.

सीएम रेखा गुप्ता के आदेश पर बनी जांच समिति

घटना की जानकारी सामने आने के बाद, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता (Rekha Gupta) ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच के आदेश दिए. इसके बाद जिलाधिकारी स्तर की एक समिति बनाई गई. जिसने अस्पताल से जुड़े दस्तावेजों, प्रक्रियाओं और इलाज से संबंधित पहलुओं की समीक्षा शुरू की. जांच का उद्देश्य यह पता लगाना है कि अस्पताल ने इलाज के दौरान तय नियमों और आपातकालीन चिकित्सा प्रोटोकॉल का पालन किया था या नहीं. समिति की शुरुआती जांच में कुछ प्रक्रियात्मक कमियां सामने आने की बात कही गई है.

रिपोर्ट के बाद तय होगी आगे की कार्रवाई

प्रशासन ने साफ किया है कि फिलहाल जांच जारी है और विस्तृत रिपोर्ट आने के बाद ही किसी तरह की कार्रवाई पर फैसला लिया जाएगा. अधिकारियों का कहना है कि अगर जांच में लापरवाही या नियमों के उल्लंघन की पुष्टि होती है, तो संबंधित नियमों के तहत कदम उठाए जाएंगे. इस मामले ने एक बार फिर अस्पतालों में आपातकालीन इलाज, मरीजों के अधिकार और चिकित्सा प्रक्रियाओं को लेकर बहस को तेज कर दिया है.