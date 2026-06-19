दिल्ली के मालवीय नगर आग में बचाई थी कई लोगों की जान, अब दिल्ली सरकार से मिले 5 लाख सहायता और मुफ्त इलाज

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने रोहित मुखिया की बहादुरी की सराहना करते हुए 5 लाख रुपये की सहायता और पूर्ण स्वस्थ होने तक मुफ्त इलाज देने की घोषणा की है.

Written by: Farha Fatima
Published: June 19, 2026, 1:53 PM IST
मुख्यमंत्री ने उनकी बहादुरी को प्रेरणादायक बताया (IMAGE CREATION- AI)
मुख्यमंत्री ने उनकी बहादुरी को प्रेरणादायक बताया (IMAGE CREATION- AI)
  • मालवीय नगर आग हादसे में कई लोगों की जान बचाने वाले रोहित मुखिया को दिल्ली सरकार ने सम्मानित किया.
  • CM रेखा गुप्ता ने उनके परिवार को 5 लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया.
  • रोहित के पूरी तरह स्वस्थ होने तक इलाज का पूरा खर्च दिल्ली सरकार उठाएगी.
  • मुख्यमंत्री ने उनकी बहादुरी को प्रेरणादायक बताते हुए हर संभव सरकारी मदद का भरोसा दिया.

मालवीय नगर अग्निकांड में कई लोगों की जान बचाने वाले रोहित मुखिया के साहस को दिल्ली सरकार ने सलाम किया है. सरकार ने उनके इलाज और परिवार की आर्थिक मदद का बड़ा ऐलान किया है. मालवीय नगर में लगी भीषण आग की घटना के दौरान कई लोगों की जान बचाने वाले रोहित मुखिया के साहस को दिल्ली सरकार ने सम्मानित किया है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने रोहित मुखिया के परिवार को तत्काल 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने और उनके पूर्ण स्वस्थ होने तक सम्पूर्ण इलाज का खर्च सरकार द्वारा उठाने का ऐलान किया है. IANS की खबर के मुताबिक सीएमओ दिल्ली के आधिकारिक ‘एक्स’ हैंडल पर जारी पोस्ट में कहा गया, “मालवीय नगर में आग लगने की दुखद घटना के दौरान रोहित मुखिया ने कई लोगों की जान बचाकर असाधारण साहस और इंसानियत का परिचय दिया. उन्होंने कर्तव्य और संवेदना की एक प्रेरणादायक मिसाल कायम की है.”

रेखा गुप्ता ने सराहना की

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने रोहित मुखिया को पत्र लिखकर उनकी हिम्मत की सराहना की. पत्र में उन्होंने लिखा, “विपरीत परिस्थितियों में आपने जो साहस, कर्तव्यनिष्ठा और मानवीय संवेदना दिखाई है, वह अत्यंत प्रेरणादायक है. संकट की घड़ी में भी आपने धैर्य बनाए रखा और अपने दायित्व का निर्वहन किया. आपका यह साहस कई लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगा.”

और पढ़ें: मालवीय नगर अग्निकांड और साकेत हादसे के नायकों को CM रेखा गुप्ता ने किया सम्मानित

5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि तुरंत

रोहित मुखिया को लिखे पत्र में मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि दिल्ली सरकार ने उनके उपचार और परिवार की मदद के लिए 5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि तुरंत देने का फैसला किया है. साथ ही, पूर्ण स्वास्थ्य लाभ तक उनका सम्पूर्ण चिकित्सा व्यय सरकार उठाएगी. संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि रोहित के इलाज में कोई कमी न रहे और उन्हें सर्वोत्तम चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं.

सीएम रेखा गुप्ता ने विश्वास जताते हुए कहा, “मुझे पूरा विश्वास है कि आपके साहस, चिकित्सकों के प्रयासों और परिवार के स्नेह से आप जल्द ही स्वस्थ होकर अपने परिवार के बीच लौट आएंगे. इस कठिन समय में दिल्ली सरकार आपके साथ पूरी तरह खड़ी है.” मालवीय नगर आग की घटना में रोहित मुखिया ने बिना सोचे-समझे अपनी जान पर खेलकर कई लोगों को बचाया था. उनकी इस बहादुरी की सराहना हो रही है. (इनपुट IANS)

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फ़रहा फ़ातिमा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के मिरांडा हाउस से ग्रेजुएशन के बाद पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2015 में LIVE India में इंटर्नशिप से की. प्रारंभिक दौर में ही उन्होंने जामिया ... और पढ़ें

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