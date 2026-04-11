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Delhi Government Biometric Attendance Rule All Employees Mandatory After Cm Surprise Inspection Order

अब नहीं चलेगी बहानेबाजी, दिल्ली में सभी कर्मचारियों के लिए बायोमेट्रिक अटेंडेंस हुआ अनिवार्य

Delhi News: दिल्ली सरकार ने सभी विभागों को कर्मचारियों के लिए बायोमेट्रिक अटेंडेंस अनिवार्य कर दिया है. ये फैसला CM रेखा गुप्ता के अचानक निरीक्षण के बाद लिया गया है.

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Delhi News: दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए सभी विभागों को ऑफिस में बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम (Biometric Attendance) लगाने का आदेश दिया है. अब हर कर्मचारी, चाहे वह जूनियर हो या सीनियर अधिकारी, सभी को सुबह 9:30 बजे तक ऑफिस पहुंचकर बायोमेट्रिक से हाजिरी लगानी होगी. अभी तक यह नियम सिर्फ सचिव स्तर से नीचे के कर्मचारियों पर लागू था, लेकिन अब इसे सभी अधिकारियों तक बढ़ा दिया गया है. सरकार का मानना है कि इससे ऑफिस में समय पर आने की आदत बनेगी और कामकाज में सुधार होगा.

Highlights दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला अब सभी कर्मचारियों के लिए बायोमेट्रिक हाजिरी अनिवार्य होगी.



सीएम के अचानक निरीक्षण के बाद गैरहाजिर अधिकारियों पर सख्ती बढ़ी अब रोज रिपोर्ट बनेगी.



देर से आने और जल्दी जाने वालों पर एक्शन हर महीने अटेंडेंस रिपोर्ट से होगी निगरानी.

सीएम ने किया था अचानक निरीक्षण

यह फैसला तब लिया गया जब मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता (Delhi CM Rekha Gupta) ने अचानक स्टेट GST ऑफिस का दौरा किया. वहां उन्होंने देखा कि कई अधिकारी, जिनमें सीनियर अफसर भी शामिल थे, अपने काम पर मौजूद नहीं थे. इस बात को गंभीरता से लेते हुए उन्होंने तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए. जो अधिकारी उस समय गैरहाजिर मिले, उन्हें नोटिस जारी करने को कहा गया. साथ ही पिछले एक महीने का बायोमेट्रिक रिकॉर्ड भी मंगवाया गया ताकि पता चल सके कि कौन कितनी बार देर से आया या अनुपस्थित रहा.

लापरवाही पर होगी सख्त कार्रवाई

सरकार ने साफ कर दिया है कि अब ऑफिस टाइम को लेकर कोई ढील नहीं दी जाएगी. जो कर्मचारी देर से आएंगे, जल्दी चले जाएंगे या हाजिरी नहीं लगाएंगे, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा. हर महीने एक रिपोर्ट भी तैयार होगी जिसमें यह देखा जाएगा कि कौन अधिकारी कितने बजे ऑफिस पहुंचता है. इससे हर कर्मचारी की टाइमिंग पर नजर रखी जाएगी और लापरवाही करने वालों को आसानी से पकड़ा जा सकेगा.

रोजाना रिपोर्ट बनेगी

जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट (GAD) को जिम्मेदारी दी गई है कि वह रोजाना सभी सीनियर अधिकारियों की अटेंडेंस रिपोर्ट तैयार करे. यह रिपोर्ट हर दिन दोपहर 12 बजे तक चीफ सेक्रेटरी को भेजनी होगी. इसके अलावा महीने की पूरी रिपोर्ट अगले महीने मुख्यमंत्री को दी जाएगी. सभी विभागों को यह भी कहा गया है कि उनके यहां जो बायोमेट्रिक मशीनें लगी हैं, वे सही तरीके से काम करें. जहां मशीन नहीं है, वहां जल्दी से इंस्टॉल करना जरूरी होगा.

सीएम का सख्त संदेश

मुख्यमंत्री ने साफ कहा है कि काम में लापरवाही अब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी. उनका कहना है कि नियम सिर्फ जूनियर स्टाफ के लिए नहीं, बल्कि बड़े अधिकारियों पर भी बराबर लागू होंगे. हालांकि, कुछ सीनियर अधिकारियों ने इस फैसले पर चिंता जताई है. उनका कहना है कि उन्हें दिनभर कई मीटिंग्स में जाना पड़ता है और कई बार देर रात तक काम करना होता है. कुछ अफसरों का यह भी कहना है कि अगर सुबह समय पर हाजिरी जरूरी होगी, तो वे शाम को भी समय पर ऑफिस छोड़ सकते हैं, जिससे काम के तरीके पर असर पड़ सकता है.

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