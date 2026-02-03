  • Hindi
दिल्लीवालों को होली का तोहफा; मिलेगा फ्री LPG सिलेंडर, पाइपलाइन गैस वालों के लिए भी CM का बड़ा ऐलान

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि होली पर दिल्ली के परिवारों को मुफ्त गैस सिलिंडर का लाभ मिलेगा. इसके लिए कैबिनेट ने 242 करोड़ रुपये का फंड मंजूर किया है.

Delhi CM Holly Gift: दिल्ली के लोगों के लिए गुडन्यूज है. दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक अहम फैसला लेते हुए मुफ्त गैस सिलिंडर योजना का ऐलान किया है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस योजना के लिए 242 करोड़ रुपये के बजट को मंजूरी दी गई है. ये राशि सीधे उन परिवारों की मदद के लिए खर्च की जाएगी जो राशन कार्ड होल्डर हैं. सरकार ने साफ किया है कि इसी होली से इस योजना का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा.

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कैबिनेट की बैठक के बाद अहम ऐलान किया है. उन्होंने बताया कि सरकार ने एक नई योजना को मंजूरी दी है, जिसके तहत इन परिवारों को एक LPG सिलेंडर की कीमत, यानी 853 रुपये, सीधे उनके बैंक खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से भेजी जाएगी. ये योजना न केवल एलपीजी सिलेंडर इस्तेमाल करने वाले घरों तक सीमित रहेगी, बल्कि पाइपलाइन प्राकृतिक गैस (PNG) उपयोग करने वाले राशन कार्ड धारकों को भी इसका लाभ मिलेगा.

क्या बोलीं CM रेखा गुप्ता?

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि ये योजना होली से पहले लागू कर दी जाएगी ताकि त्योहारों के समय परिवारों को समय पर राहत मिल सके. उनका कहना था, ‘हमारा उद्देश्य है कि राजधानी के गरीब और निम्न-आय वर्ग के परिवारों को त्योहारों के समय रसोई गैस की बढ़ती कीमतों से राहत मिले.’ इस योजना को लागू करने के लिए दिल्ली सरकार ने वर्तमान बजट में 242 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं. इसके माध्यम से हजारों निम्न-आय वर्ग के परिवारों को सीधी आर्थिक सहायता मिलेगी, जिससे वे त्योहारों के दौरान बढ़ते खाने-पीने और रसोई गैस के खर्च को आसानी से प्रबंधित कर सकेंगे.

रेखा गुप्ता ने आगे कहा कि योजना का लाभ लेने के लिए किसी अतिरिक्त प्रक्रिया की जरूरत नहीं होगी. इन परिवारों के बैंक अकाउंट में पैसे सीधे क्रेडिट कर दिए जाएंगे, जिससे उन्हें तुरंत मदद मिल सके. इस योजना से न केवल एलपीजी और PNG उपयोगकर्ता लाभान्वित होंगे, बल्कि यह राजधानी के आम परिवारों के लिए भी बड़ी राहत साबित होगी. इस तरह की योजनाएं गरीब परिवारों के लिए त्योहारों के समय वित्तीय सुरक्षा और राहत का एक महत्वपूर्ण कदम हैं. इसके अलावा, इससे राजधानी में रसोई गैस की बढ़ती कीमतों के बोझ को भी कम करने में मदद मिलेगी.

दिल्ली सरकार की ये पहल त्योहारों के समय आम जनता को राहत देने और परिवारों की रोजमर्रा की जरूरतों को आसान बनाने के लिए एक सकारात्मक कदम माना जा रहा है.

