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दिल्ली के सभी सरकारी स्कूलों में होगा ऑडिट, बच्चों की सुरक्षा को लेकर सख्त हुई CM रेखा गुप्ता
Delhi Government Schools: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सरकारी स्कूलों का निरीक्षण किया और सभी स्कूलों में छात्रों के लिए अग्नि सुरक्षा ऑडिट, बेहतर साफ़-सफ़ाई, सुरक्षित पेयजल और बेहतर बुनियादी सुविधाओं के निर्देश दिए.
Delhi Government Schools: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राजकीय सर्वोदय विद्यालय, रूप नगर का औचक निरीक्षण किया. इस दौरान उन्होंने स्कूल की कई व्यवस्थाओं का जायजा लिया. मुख्यमंत्री सीधे क्लासरूम में पहुंचीं और बच्चों से बातचीत की. उन्होंने छात्रों से पूछा कि स्कूल में पीने का पानी सही मिल रहा है या नहीं. इसके अलावा साफ-सफाई, गर्मी से बचाव और पढ़ाई की सुविधाओं को लेकर भी जानकारी ली गई. मुख्यमंत्री ने कहा कि बच्चों की सुरक्षा और अच्छी पढ़ाई सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है.
फायर सेफ्टी और बिल्डिंग ऑडिट के आदेश
निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने दिल्ली के सभी सरकारी स्कूलों की बिल्डिंग और फायर सेफ्टी ऑडिट कराने के निर्देश दिए. उन्होंने अधिकारियों से कहा कि किसी भी स्कूल में सुरक्षा को लेकर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. स्कूल भवनों की मजबूती, बिजली व्यवस्था और आग से बचाव के इंतजाम की जांच की जाएगी. इसके साथ ही स्कूल प्रशासन से जरूरी सुधार कार्यों की पूरी रिपोर्ट मांगी गई है. सरकार चाहती है कि हर स्कूल बच्चों के लिए पूरी तरह सुरक्षित बने.
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साफ पानी और स्वच्छता पर जोर
मुख्यमंत्री ने स्कूलों में साफ पीने के पानी और सफाई को लेकर भी सख्त निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि गर्मी के मौसम में बच्चों को साफ और ठंडा पानी मिलना बेहद जरूरी है. स्कूलों के टॉयलेट, क्लासरूम और कैंपस की साफ-सफाई पर खास ध्यान देने को कहा गया. अधिकारियों को नियमित जांच करने के निर्देश दिए गए हैं. सरकार का कहना है कि अच्छी पढ़ाई के साथ बच्चों को साफ और सुरक्षित माहौल मिलना भी जरूरी है.
स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार
दिल्ली के कई सरकारी स्कूल लंबे समय से खराब इंफ्रास्ट्रक्चर और सुविधाओं की कमी की समस्या झेल रहे थे. कई जगहों पर क्लासरूम खराब हालत में थे और जरूरी सुविधाएं भी पूरी नहीं थीं. मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले एक साल से सरकार लगातार स्कूलों में सुधार के लिए काम कर रही है. नए क्लासरूम, बेहतर फर्नीचर, साफ पानी और सुरक्षित भवनों पर तेजी से काम किया जा रहा है ताकि छात्रों को बेहतर माहौल मिल सके.
छात्रों की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने साफ कहा कि बच्चों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होगा. सरकार का फोकस सिर्फ पढ़ाई तक सीमित नहीं है बल्कि छात्रों को सुरक्षित और बेहतर माहौल देना भी है. स्कूलों में जरूरी सुविधाएं मजबूत करने के लिए बड़े स्तर पर अभियान चलाया जा रहा है. आने वाले समय में दिल्ली के सरकारी स्कूलों में कई बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं. सरकार का दावा है कि छात्रों को बेहतर शिक्षा और सुरक्षित वातावरण देने के लिए लगातार काम जारी रहेगा.