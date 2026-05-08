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Summer Vacation 2026: दिल्ली के स्कूलों में गर्मी की छुट्टी का ऐलान, जानिए कब से कब तक रहेगा समर वेकेशन?

Summer Vacation 2026:दिल्ली के सरकारी स्कूलों में गर्मी की छुट्टी का ऐलान हो गया है. इसके अलावा इन छुट्टियों में 9वी 10वीं और 12वीं के स्टूडेंट्स रेमिडियल क्लासेस का आयोजन भी किया जाएगा.

Summer Vacation 2026

Summer Vacation 2026: दिल्ली के सरकारी स्कूलों में गर्मियों की छुट्टियों का ऐलान कर दिया गया है. इसके 11 मई से 30 जून तक राजधानी के स्कूलों में समर वेकेशन रहेगा. सरकार के इस आदेश के बाद स्टूडेंट्स में खुशी का माहौल है. अब छुट्टियों के बाद 1 जुलाई से फिर से स्कूल खुलेंगे. दिल्ली के शिक्षा निदेशालय ने इसको लेकर आधिकारिक नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है. हालांकि इन छुट्टियों में 9वीं-10वीं और 12वीं के स्टूडेंट्स के लिए रेमिडियल क्लासेस लगाई जाएंगी.

शिक्षा निदेशालय के नोटिफिकेशन के अनुसार 9वी 10वीं और 12वीं के स्टूडेंट्स के लिए रेमिडियल क्लासेस का आयोजन 11 से 23 मई तक की जाएगी, इसके बाद बच्चों को छुट्टी दे दी जाएगी. इन क्लासेस को लेकर स्पष्ट किया गया है कि इसका मकसद स्टूडेंट्स के कमजोर विषयों पर ध्यान देना, जरूरी पाठ दोहराना और पढ़ाई के नतीजों में सुधार लाना है. रेमिडियल क्लासेस शिक्षकों की उपलब्धता और स्कूलों की सुविधा के अनुसार चलाई जाएंगी.

कब से कब तक चलेगी रेमेडियल क्लासेस?

9वी 10वीं और 12वीं के लिए आयोजित की जाने वाली रेमेडियल क्लासेस सुबह 7:30 बजे से 10:30 बजे तक लगाई जाएंगी. इसके लिए टीचरों को सुबह 7:20 बजे से 11:00 बजे तक में रहना होगा. इन रेमेडियल क्लासेस के लिए तीन पीरियड होंगे और हर पीरियड एक घंटे का होगा. ये एकस्ट्रा क्लासेस साइंस और मैथ्स सबजेक्ट के लिए आयोजित की जाएंगी. इसके अलावा स्कूलों के हेड अपने अनुसार दूसरे विषय भी तय कर सकते हैं. 12वीं के लिए विषयों का चयन छात्रों के हिसाब से किया जाएगा.

स्कूल यूनिफॉर्म पहनना होगा अनिवार्य

इन क्लासेस के लिए छुट्टियों से पहले रिमेडियल क्लासों का टाइम-टेबल स्कूलों को डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन को भेजना होगा. इसके अलावा इसकी जानकारी स्टूडेंट्स और अभिभावकों भी पहले दी जाएगी. इन क्लासेस में आने वाले स्टूडेंट्स के लिए स्कूल यूनिफॉर्म पहनना जरूरी होगा और इसके लिए अभिभावकों की अनुमति भी जरूरी होगी.

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