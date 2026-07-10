दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला! शाहजहानाबाद पुनर्विकास निगम का बदल गया नाम- जानें क्यों लिया गया यह फैसला

Delhi News Today: दिल्ली सरकार का यह कदम पुराने दिल्ली के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और वास्तुशिल्प से जुड़ी विरासत को फिर से जीवित करने की एक बड़ी पहल का हिस्सा है.

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Delhi CM Rekha Gupta- File image

Delhi News Today: दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने ‘शाहजहानाबाद रीडेवलपमेंट कॉर्पोरेशन’ का नाम बदलकर ‘इंद्रप्रस्थ विरासत पुनर्विकास निगम’ (IVPN) कर दिया है. यह कदम पुराने दिल्ली के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और वास्तुशिल्प से जुड़ी विरासत को फिर से जीवित करने की एक बड़ी पहल का हिस्सा है. इस कॉर्पोरेशन को पुराने दिल्ली के संरक्षण और पुनर्निर्माण के लिए बनाया गया था. मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) के हवाले से न्यूज एजेंसी PTI ने इसकी जानकारी दी.

जामा मस्जिद इलाके के सौंदर्यीकरण के भी निर्देश

बयान के मुताबिक, आईवीपीएन की वार्षिक आम बैठक में निगम की अध्यक्ष एवं मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे चांदनी चौक का विकास इस तरह से करें जिससे उसकी ऐतिहासिक पहचान, पारंपरिक स्वरूप और सांस्कृतिक गरिमा प्रदर्शित हो. इसके साथ ही उन्होंने जामा मस्जिद क्षेत्र के समग्र सौंदर्यीकरण और पुनर्विकास की कार्ययोजना तैयार करने का भी निर्देश दिया. रेखा गुप्ता ने कहा कि निगम के माध्यम से पुरानी दिल्ली की ऐतिहासिक पहचान को संरक्षित करते हुए उसे आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित बनाने की व्यापक और गंभीर पहल की गई है. बैठक में ऐतिहासिक चांदनी चौक के पुनर्विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का निर्णय लिया गया.

CM रेखा गुप्ता ने क्या कहा?

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि चांदनी चौक बाजार को इस प्रकार विकसित किया जाए, जिससे उसकी ऐतिहासिक पहचान, पारंपरिक स्वरूप और सांस्कृतिक गरिमा स्पष्ट रूप से परिलक्षित हो. उन्होंने कहा कि प्रतिदिन लाखों लोगों की आवाजाही को देखते हुए क्षेत्र में आधुनिक एवं उपयोगी सार्वजनिक शौचालय बनाए जाएं व पार्किंग और अन्य नागरिक सुविधाओं का विस्तार किया जाए. रेखा गुप्ता ने ऐतिहासिक टाउन हॉल के पुनर्विकास की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि इसका एक प्रमुख प्रवेश एवं निकास चांदनी चौक की ओर से भी विकसित किया जाए, ताकि यह ऐतिहासिक इमारत एक प्रमुख विरासत एवं पर्यटन केंद्र के रूप में उभर सके.

नियंत्रण कक्ष स्थापित करने का भी निर्देश

बैठक में मुख्यमंत्री ने पर्यटकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए बाजार में एक समर्पित नियंत्रण कक्ष स्थापित करने का भी निर्देश दिया ताकि देश-विदेश से आने वाले पर्यटकों को आवश्यक जानकारी, मार्गदर्शन और त्वरित सहायता उपलब्ध कराई जा सके. मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस व्यापक परियोजना में यमुना बाजार स्थित हनुमान मंदिर एवं उसके पीछे के क्षेत्र के समग्र विकास का भी विस्तृत ब्लू प्रिंट तैयार किया जाए.

उन्होंने इसके अतिरिक्त जामा मस्जिद क्षेत्र और पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के सामने स्थित श्यामा प्रसाद मुखर्जी मार्ग के समग्र सौंदर्यीकरण एवं पुनर्विकास की कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए. रेखा गुप्ता ने कहा, ‘दिल्ली की ऐतिहासिक विरासत केवल हमारी सांस्कृतिक पहचान ही नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक अमूल्य धरोहर भी है. इसलिए विकास कार्य ऐसे हों, जिनसे पुरानी दिल्ली की ऐतिहासिक पहचान, पारंपरिक स्वरूप और स्थापत्य सौंदर्य सुरक्षित रहे.’



(इनपुट: PTI)