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Delhi Gymkhana Club Land Dispute Case Know About Net Worth Investment Membership

कितना अमीर है दिल्ली का जिमखाना क्लब? कैसे मिलती है मेंबरशिप? नेटवर्थ जान घूम जाएगा सिर

Delhi Gymkhana Club Net Worth: केंद्र सरकार ने क्लब से 27.3 एकड़ जमीन खाली करने को कहा है. जानिए ये पूरा मामला क्या है, क्लब की नेटवर्थ, सदस्यता विवाद से जुडे़ लेटेस्ट अपडेट.

सरकार का कहना है कि इस जमीन की जरूरत डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर सुरक्षित करने के लिए है.

भारत के सबसे प्रतिष्ठित और हाई-प्रोफाइल क्लबों में गिने जाने वाले दिल्ली जिमखाना क्लब को लेकर इस समय विवाद छिड़ा हुआ है. करीब 100 साल पुराने इस क्लब को केंद्र सरकार ने 5 जून तक अपनी 27.3 एकड़ जमीन खाली करने का आदेश दिया है. यह क्लब लुटियंस दिल्ली के सफदरजंग रोड पर स्थित है और लंबे समय से देश के बड़े अफसरों, राजनेताओं, कारोबारियों और प्रभावशाली लोगों का पसंदीदा सोशल और स्पोर्ट्स क्लब माना जाता रहा है.

सरकार का कहना है कि इस जमीन की जरूरत डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर सुरक्षित करने के लिए है. वहीं क्लब के सदस्य इस फैसले के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच गए हैं. वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट में क्लब की तरफ से याचिका दाखिल की है, जिस पर अब सुनवाई होनी है. ऐसे में चलिए आपको बताते हैं दिल्ली जिमखाना क्लब के पास कितने करोड़ का खजाना छिपा है?

दिल्ली जिमखाना क्लब के पास करोड़ों की संपत्ति

MCA यानी कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय में जमा दस्तावेजों के मुताबिक, FY24 के अंत तक क्लब की नेटवर्थ करीब 129 करोड़ रुपये थी. वहीं इसके निवेश की कुल वैल्यू 162 करोड़ रुपये से ज्यादा बताई गई है. क्लब ने अपने पैसों को काफी सुरक्षित तरीके से निवेश किया हुआ है. इसकी सबसे बड़ी हिस्सेदारी डेट म्यूचुअल फंड्स और फिक्स्ड डिपॉजिट्स में है.

क्लब के पास मार्च 2024 तक करीब 217 करोड़ रुपये का म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो था. इसमें आदित्य बिड़ला सन लाइफ कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड, कोटक कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड और ICICI प्रूडेंशियल कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड जैसी स्कीमों में बड़े निवेश शामिल थे. इसके अलावा 24 करोड़ रुपये से ज्यादा बैंक एफडी में और 2 करोड़ रुपये से ज्यादा बैंक बैलेंस के रूप में रखे गए थे.

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निवेश करके भी खूब पैसा कमाया

दिल्ली जिमखाना क्लब की आय में पिछले साल बड़ा उछाल देखने को मिला. FY24 में क्लब का सरप्लस करीब 9.5 करोड़ रुपये रहा, जबकि इससे पिछले साल यह केवल 93 लाख रुपये था – यानी एक साल में लगभग 10 गुना बढ़ोतरी दर्ज हुई. क्लब की कुल ऑपरेशनल इनकम 60.5 करोड़ रुपये से बढ़कर 71.2 करोड़ रुपये पहुंच गई, जबकि कुल आय करीब 79.8 करोड़ रुपये रही. सबसे ज्यादा कमाई क्लब के रेस्तरां, बार और बैंक्वेट ऑपरेशंस से हुई, जिसने लगभग 43 करोड़ रुपये का योगदान दिया.

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दूसरी तरफ खर्चों में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई और कुल खर्च करीब 69.2 करोड़ रुपये रहा. इसी वजह से क्लब का ऑपरेटिंग सरप्लस तेजी से बढ़ा. हालांकि ऑडिटर ने यह भी बताया कि FY21 से FY23 तक के ऑडिटेड अकाउंट्स अभी तक सदस्यों से मंजूर नहीं हुए हैं, भले ही उन्हें रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास जमा कर दिया गया हो.

सदस्यता को लेकर भी उठते रहे सवाल

दिल्ली जिमखाना क्लब की सदस्यता भी चर्चा और विवाद का विषय रही है. मार्च 2024 तक क्लब के कुल सदस्यों की संख्या 14,547 पहुंच चुकी थी. इनमें 5,018 परमानेंट सदस्य, 27 लाइफ मेंबर, करीब 3,000 UCP यानी यूजर ऑफ क्लब प्रिमाइसेस सदस्य और 5,000 से ज्यादा ग्रीन कार्ड होल्डर शामिल थे. इसके अलावा कॉर्पोरेट, लेडी सब्सक्राइबर और डिप्लोमैट सदस्य भी क्लब का हिस्सा हैं. लेकिन UCP और ग्रीन कार्ड सदस्यता को लेकर लंबे समय से आरोप लगते रहे हैं कि परमानेंट सदस्यों के रिश्तेदारों को प्राथमिकता दी जाती है और आम आवेदकों को वर्षों तक इंतजार करना पड़ता है.

कैसे मिलती है दिल्ली जिमखाना की मेंबरशिप?

अब बात करें मेंबरशिप कैसे मिलती है, तो चलिए इसके बारे में भी जान लेते हैं. दिल्ली जिमखाना क्लब में परमानेंट, लाइफ, कॉर्पोरेट, डिप्लोमैट, UCP (यूजर ऑफ क्लब प्रिमाइसेस) और ग्रीन कार्ड जैसी अलग-अलग कैटेगरी की सदस्यताएं दी जाती हैं. सबसे ज्यादा चर्चा UCP और ग्रीन कार्ड मेंबरशिप को लेकर होती है, क्योंकि कई आवेदक आरोप लगाते रहे हैं कि परमानेंट सदस्यों के रिश्तेदारों और प्रभावशाली लोगों को प्राथमिकता मिलती है. यही वजह है कि दिल्ली जिमखाना क्लब की मेंबरशिप हमेशा से स्टेटस सिंबल मानी जाती रही है.

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जमीन विवाद और सरकार की बड़ी मांग

दिल्ली जिमखाना क्लब का सबसे बड़ा विवाद उसकी जमीन और लीज को लेकर है. क्लब जिस जमीन पर बना है, वह सरकार की लीज पर दी गई थी. अब शहरी विकास मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले भूमि एवं विकास कार्यालय ने अप्रैल 2018 से लागू बढ़े हुए ग्राउंड रेंट के तौर पर करीब 24.7 करोड़ रुपये की मांग की है. इसके अलावा सरकार ने क्लब को जमीन वापस करने का आदेश भी दिया है. क्लब प्रबंधन और सदस्य इस फैसले को चुनौती दे रहे हैं. उनका कहना है कि यह सिर्फ एक सामाजिक क्लब नहीं बल्कि दिल्ली की ऐतिहासिक पहचान का हिस्सा है. वहीं सरकार का तर्क है कि राष्ट्रीय जरूरत और सुरक्षा के लिहाज से इस जमीन का इस्तेमाल जरूरी है.

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