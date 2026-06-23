दिल्ली सरकार का बड़ा एक्शन, दवा खरीद घोटाले में कार्रवाई हुई तेज; कई अधिकारी जांच के घेरे में

दिल्ली सरकार ने स्वास्थ्य विभाग में दवाओं, सर्जिकल सामान और मेडिकल उपकरणों की खरीद से जुड़े मामले को गंभीरता से लिया है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के निर्देश पर इस मामले की जांच तेज कर दी गई है. आरोप है कि केंद्रीय खरीद एजेंसी (CPA) के जरिए हुई खरीद प्रक्रिया में वित्तीय और प्रशासनिक स्तर पर कई गड़बड़ियां हुईं. शिकायतें मिलने के बाद संबंधित अधिकारियों की भूमिका की जांच शुरू की गई है. सरकार का कहना है कि पूरे मामले की निष्पक्ष तरीके से जांच कराई जाएगी.
मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 17A के तहत कार्रवाई आगे बढ़ाई जा रही है. जांच के दायरे में स्वास्थ्य सेवाओं की तत्कालीन महानिदेशक डॉ. वत्सला अग्रवाल और उप नियंत्रक लेखा नीरज चोपड़ा शामिल हैं. दोनों अधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है. जांच एजेंसियां यह पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि खरीद प्रक्रिया के दौरान नियमों का पालन हुआ था या नहीं और सरकारी धन का सही इस्तेमाल किया गया था या नहीं.
इस मामले में इससे पहले भी कई अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी है. केंद्रीय खरीद एजेंसी के तत्कालीन प्रभारी डॉ. विनोद कुमार रंगा और डॉ. वत्सला अग्रवाल को निलंबित किया जा चुका है. वहीं भ्रष्टाचार निरोधक शाखा डॉ. विनोद कुमार रंगा को गिरफ्तार भी कर चुकी है. अधिकारियों पर आरोप है कि खरीद प्रक्रिया में गंभीर गड़बड़ियां हुईं, जिससे सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचा हो सकता है. फिलहाल जांच एजेंसियां सभी दस्तावेजों और रिकॉर्ड की जांच कर रही हैं.
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस पूरे मामले की नियमित निगरानी करने के निर्देश दिए हैं. उन्होंने कहा है कि जांच पूरी तरह पारदर्शी और तय समय के भीतर पूरी होनी चाहिए. सरकार चाहती है कि मामले की हर पहलू से जांच हो और अगर किसी स्तर पर नियमों का उल्लंघन हुआ है तो उसकी जिम्मेदारी तय की जाए. अधिकारियों को जांच में पूरा सहयोग देने के लिए भी कहा गया है.
दिल्ली सरकार का कहना है कि वह भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है. मुख्यमंत्री ने साफ कहा है कि जनता के पैसे का गलत इस्तेमाल किसी भी हालत में स्वीकार नहीं किया जाएगा. सरकार का मानना है कि सार्वजनिक धन की सुरक्षा उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है. जांच पूरी होने के बाद जो भी व्यक्ति दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी. इसी वजह से इस मामले की लगातार समीक्षा भी की जा रही है.