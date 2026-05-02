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लू से बचाव के लिए एक्शन मोड में रेखा गुप्ता सरकार, स्कूल-अस्पताल और बसों में किए खास इंतजाम
हीट वेव से बचाव के लिए दिल्ली सरकार ने नए नियम लागू किए हैं. मजदूरों को दोपहर में आराम, DTC बसों में यात्रियों को पानी देने - जैसी सुविधा शुरू की गई है.
दिल्ली-NCR इस वक्त भीषण गर्मी और हीट वेव (लू) का सामना कर रही है. इससे हर कोई प्रभावित है, लेकिन सबसे ज्यादा परेशानी खुले में काम करने वालों को होती है. मजदूर, निर्माण कार्य में लगे श्रमिक और सड़क पर काम करने वाले लोग घंटों तक तेज धूप में रहते हैं. दिल्ली सरकार ने माना है कि इस समय सबसे ज्यादा ध्यान इन्हीं लोगों पर देने की जरूरत है. इसलिए लू से बचाव के लिए खास दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं, ताकि किसी की जान जोखिम में न पड़े और लोग सुरक्षित रह सकें.
मजदूरों के लिए आराम का समय तय किया गया
सरकार के निर्देश के अनुसार, अब दोपहर 1 बजे से 4 बजे तक सभी मजदूरों को काम से आराम देना जरूरी कर दिया गया है. यह नियम सरकारी और प्राइवेट दोनों तरह के कामों पर लागू होगा. इसका मकसद है कि दिन के सबसे गर्म समय में लोग धूप से बच सकें और उनके स्वास्थ्य पर बुरा असर न पड़े. अधिकारियों को भी यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि इस नियम का सही तरीके से पालन हो. इससे मजदूरों को थोड़ी राहत मिलेगी और गर्मी के कारण होने वाली बीमारियों से बचाव हो सकेगा.
पानी और ORS बांटने की तैयारी
लोगों को राहत देने के लिए जगह-जगह पर पानी की व्यवस्था भी बढ़ाई गई है. दिल्ली परिवहन निगम (DTC) की बसों में यात्रियों के लिए पीने का पानी उपलब्ध कराया जा रहा है. बस स्टॉप और शेल्टर पर वॉलंटियर्स तैनात किए जा रहे हैं, जो लोगों को पानी और ORS पिलाएंगे. इसके अलावा, अस्पतालों में भी पूरी तैयारी कर ली गई है. हीट वेव से जुड़ी दवाइयां, इलाज और खास कूलिंग एरिया बनाए जा रहे हैं, ताकि मरीजों को तुरंत राहत मिल सके और स्थिति गंभीर न हो.
बच्चों के लिए खास इंतजाम
स्कूलों में बच्चों के लिए पहले से ही पानी और ORS की व्यवस्था है, ताकि वे डिहाइड्रेशन से बच सकें. वहीं, शहर के अलग-अलग इलाकों में वॉलंटियर्स लोगों को कैप और सूती गमछे बांट रहे हैं, जिससे वे खुद को तेज धूप से बचा सकें. सरकार का फोकस सिर्फ इलाज पर नहीं, बल्कि पहले से बचाव पर भी है. अगर लोग इन सावधानियों का पालन करें, तो लू के असर को काफी हद तक कम किया जा सकता है.