आसमान छू रहे दिल्ली में होटलों के दाम, लाखों में पहुंचा एक रात का किराया, जानें वजह
दिल्ली के होटलों में रूम रेट रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गए हैं. Taj Palace में एक रात का किराया लाखों में बताया जा रहा है. आइए जानते हैं दाम बढ़ने के पीछे क्या वजह है?
राजधानी दिल्ली में होने जा रहे AI Impact Summit ने होटल इंडस्ट्री में हलचल पैदा कर दी है. समिट में दुनिया भर के टेक लीडर्स, पॉलिसीमेकर्स और इंटरनेशनल डेलिगेशन आने वाले हैं, जिनमें Google CEO सुंदर पिचाई और OpenAI प्रमुख सैम ऑल्टमैन जैसे बड़े नाम भी शामिल हैं. इन्हीं सब वजह से दिल्ली के लग्जरी होटलों में कमरे बुक करने की डिमांड अचानक आसमान छूने लगी है. हालात ये हैं कि कुछ होटलों में रूम टैरिफ इतने बढ़ गए हैं, जितना लोग एक साल की कमाई में भी नहीं सोच सकते.
Taj Palace में एक रात का किराया 30 लाख के पार
इस बढ़ती डिमांड का सबसे बड़ा उदाहरण है – Taj Palace, जहां समिट के दौरान Garden Luxury Suite में एक रात का किराया ₹27.55 लाख बताया जा रहा है. इसमें टैक्स जोड़ने के बाद, कुल कीमत करीब ₹32 लाख प्रति रात तक पहुंच जाती है. हैरानी की बात यह है कि यही कमरा समिट से पहले यानी 13 और 14 फरवरी को लगभग ₹2 लाख प्रति रात में उपलब्ध है. मतलब साफ है कि होटल रेट में लगभग 1500% तक की उछाल देखने को मिल रही है. यह कीमतें भारत में आम तौर पर बेहद दुर्लभ मानी जाती हैं, लेकिन बड़े इवेंट के दौरान डिमांड के चलते होटल्स इसे ‘डिमांड बेस्ड प्राइसिंग’ कहकर सही ठहरा रहे हैं.
दूसरे लग्जरी होटलों में भी रेट कई गुना बढ़े
Taj Palace के अलावा, दिल्ली के दूसरे प्रीमियम होटल भी इसी ट्रेंड पर चल रहे हैं. Andaz Delhi (Hyatt) में समिट के दौरान Signature Suite का रेट लगभग ₹3.86 लाख प्रति रात तक पहुंच गया है. होटल इंडस्ट्री से जुड़े एक्सपर्ट्स का कहना है कि समिट की वजह से लग्जरी रूम्स की बुकिंग तेजी से फुल हो रही है. कई जगह तो VIP और हाई-एंड इन्वेंट्री लगभग खत्म होने की कगार पर है. ibis और ibis Styles India के कमर्शियल हेड अनिमेष कुमार के मुताबिक, समिट के दौरान रूम रेट जनवरी और फरवरी के शुरुआती दिनों की तुलना में 2 से 3 गुना ज्यादा हो चुके हैं.
तो इस वजह से बढ़ गए रेट?
होटल रेट्स में इस तेजी का सबसे बड़ा कारण है भारी संख्या में आने वाले इंटरनेशनल मेहमान. Jaypee Vasant Continental के वाइस प्रेसिडेंट आई.पी. सिंह का कहना है कि इस इवेंट में शामिल होने वाले लोग सिर्फ समिट के लिए नहीं आ रहे, बल्कि कई लोग दिल्ली में बिजनेस मीटिंग और छोटी ट्रिप के लिए स्टे भी बढ़ा रहे हैं. इसके अलावा, कॉर्पोरेट कंपनियों की तरफ से ब्लॉक बुकिंग और ग्रुप रिजर्वेशन भी बड़े स्तर पर हो रहे हैं. FAITH के जनरल सेक्रेटरी राजीव मेहरा के अनुसार, 17 से 21 फरवरी के बीच होटल्स पर सबसे ज्यादा दबाव रहने वाला है, क्योंकि इसी समय पीक ट्रैवल विंडो है.
दिल्ली की हवा फिर भी खराब हुई
AI Impact Summit में 100 से ज्यादा देशों के 35,000 से अधिक इंटरनेशनल डेलिगेट्स के आने की उम्मीद है, जिससे दिल्ली को ग्लोबल टेक इवेंट हब के तौर पर नई पहचान मिल सकती है. हालांकि, इसी बीच दिल्ली की एयर क्वालिटी भी चिंता बढ़ा रही है. सोमवार सुबह AQI 206 दर्ज किया गया, जो Poor कैटेगरी में आता है. CPCB के मुताबिक, AQI पहले 196 था जो Moderate माना जाता है, लेकिन अब इसमें गिरावट आई है.