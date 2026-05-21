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Delhi Indrapuri 25 Year Old Veena Died Husband And Brothers In Law Allegedly Push From Fourth Floor Over Dowry And Color Taunts Two Arrested

6 महीने के बेटे को संभालने के लिए बहन को आखिरी कॉल... छत से गिरकर वीणा की मौत, पति-देवर पर धक्का देकर मारने का आरोप

दिल्ली के इंद्रपुरी थाने में एक मामला सामने आया हैं जहां वीणा नाम की महिला के मायके वालों ने शिकायत दर्ज कराई है, उनका आरोप है कि उनकी बेटी को पति और देवरों ने धक्का मारकर नीचे गिरा दिया. शादी को 4 साल हुए थे, ससुराल वाले किसी न किसी चीज की मांग करते रहते थे. देवर उसके काले रंग पर तंज कसते थे. पति और देवर गाली गलौज और मारपीट करते थे.

दिल्ली के इंद्रपुरी में 25 साल की वीणा की चौथी मंजिल से गिरकर मौत

ट्विशा शर्मा और दीपिका नागर की कथित तौर पर आत्महत्याओं के बाद देशभर से ऐसे कई और मामले सामने आ चुके हैं. अब एक और दहला देने वाला मामला दिल्ली के इंद्रपुरी थाने में दर्ज हुआ है. यह भी दहेज प्रताड़ना का मामला बताया जा रहा है. दिल्ली के इंद्रपुरी इलाके में एक 25 वर्षीय महिला वीणा की चौथी मंजिल से गिरकर मौत हो गई. उसके मायके वालों ने आरोप लगाया है कि पति राजू और दो देवरों ने उसे धक्का मारकर नीचे फेंका. शादी को करीब साढ़े तीन-चार साल हुए थे. इस दौरान ससुराल वाले लगातार दहेज की मांग करते रहे. देवर उसके काले रंग पर तंज कसते थे. पति और देवर अक्सर गाली-गलौज और मारपीट करते थे.

zeenews की रिपोर्ट के मुताबिक वीणा की शादी राजू से हुई थी. शुरुआत से ही घर में तनाव था. ससुराल वाले पैसे या सामान की मांग करते रहते थे. देवर उसकी शक्ल-रंग पर मजाक उड़ाते थे. वीणा परेशान रहती थी लेकिन पुलिस में शिकायत करने से डरती थी. मंगलवार 19 मई की रात उसने अपनी बड़ी बहन को रोते हुए फोन किया और कहा कि अब कभी बात नहीं कर पाएगी. छह महीने के बेटे को संभालने को कहा. इसके बाद फोन कट गया. परिवार के पहुंचने से पहले देवर ने बताया कि वीणा छत से गिर गई.

पुलिस कार्रवाई

पुलिस ने दहेज हत्या का मामला दर्ज किया है. पति राजू सिंह (27) और एक देवर राजकुमार (22) को गिरफ्तार कर लिया गया है. एसडीएम जांच चल रही है ताकि यह पता चले कि मौत आत्महत्या थी या हत्या. पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट का इंतजार है.

परिवार का दर्द

मायके वाले कहते हैं कि वीणा बार-बार प्रताड़ना की बात अपनी बड़ी बहन को बताती थी. रंग को लेकर ताने सुनकर वह बहुत दुखी रहती थी. परिवार का आरोप है कि इस बार सब कुछ ज्यादा बढ़ गया और उन्होंने धक्का देकर उसे मार डाला.

यह मामला दिखाता है कि आज भी दहेज और रंग भेदभाव जैसी सोच महिलाओं की जान ले रही है. शादी के बाद महिलाओं को मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना झेलनी पड़ती है. परिवारों को जल्द मदद मांगनी चाहिए.

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पुलिस की अपील

पुलिस ने पड़ोसियों और गवाहों से जानकारी मांगी है. जांच में सारी सच्चाई सामने आएगी.ऐसे मामलों में तुरंत 1091 या थाने में शिकायत करें. कानून महिलाओं की रक्षा के लिए मजबूत है. वीणा जैसी घटनाएं समाज को सोचने पर मजबूर करती हैं. एक मां, बेटी और पत्नी की जिंदगी इस तरह खत्म होना बेहद दुखद है. न्याय हो, यही उम्मीद है.

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