दिल्ली में लगेगा फिल्मी सितारों का मेला, नोट कर लीजिए डेट; इस दिन से शुरू हो रहा International Film Festival

Delhi International Film Festival 2026: दिल्ली में पहली बार इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2026 का आयोजन होने वाला है. 125 फिल्मों की स्क्रीनिंग, गाला प्रीमियर, मास्टरक्लास जैसे कई क्रार्यक्रम होने को हैं.

Delhi International Film Festival 2026: दिल्ली में अगले महीने लगने जा रहा है फिल्मी सितारों का मेला, जहां सिनेमा, कला और ग्लैमर एक साथ देखने को मिलेगा. राजधानी में पहली बार इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल दिल्ली 2026 आयोजित किया जा रहा है. इसका कर्टेन रेजर दिल्ली सचिवालय में किया गया, जहां मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा मौजूद रहे. सरकार का मानना है कि यह आयोजन दिल्ली को दुनिया के बड़े सांस्कृतिक और फिल्मी शहरों की कतार में खड़ा कर सकता है. युवाओं, फिल्म प्रेमियों और क्रिएटिव इंडस्ट्री से जुड़े लोगों के लिए यह खास मौका साबित होने वाला है.

दिल्ली की रचनात्मक ताकत का बड़ा उत्सव

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सिर्फ फिल्मों का कार्यक्रम नहीं, बल्कि दिल्ली की संस्कृति, कला और नई सोच का जश्न है. इसे पूरी तरह पब्लिक फेस्टिवल बनाया जा रहा है ताकि आम लोग भी वर्ल्ड सिनेमा का अनुभव कर सकें. 25 से 31 मार्च 2026 तक चलने वाला यह सिटी-वाइड फेस्टिवल भारत मंडपम समेत नई दिल्ली के कई बड़े स्थानों पर होगा. इससे स्थानीय फिल्मकारों, एडिटर्स, टेक्नीशियनों और क्रिएटिव युवाओं को अंतरराष्ट्रीय कलाकारों से सीखने और जुड़ने का मौका मिलेगा. साथ ही फिल्म पर्यटन और रोजगार के नए रास्ते भी खुलेंगे.

दिल्ली को मिलेगी नई फिल्मी पहचान

सरकार की फिल्म नीति के तहत शूटिंग और प्रोडक्शन से जुड़ी प्रक्रिया आसान बनाने पर जोर दिया जा रहा है. सिंगल-विंडो सुविधा के जरिए फिल्म निर्माताओं को परमिशन और सपोर्ट जल्दी मिलेगा. इसका मकसद दिल्ली को शूटिंग के लिए पसंदीदा जगह बनाना है. माना जा रहा है कि इस फेस्टिवल के जरिए राजधानी को भारत की सिनेमाई राजधानी बनाने की दिशा में मजबूत कदम उठाया गया है. दिल्ली हमेशा से कला और संस्कृति का केंद्र रही है और अब इसे ग्लोबल फिल्म मैप पर नई पहचान देने की तैयारी है.

125 से ज्यादा फिल्मों के साथ शानदार आयोजन

यह शहरभर में होने वाला फिल्म महोत्सव दिल्ली पर्यटन एवं परिवहन विकास निगम द्वारा आयोजित किया जा रहा है. इसमें भारत और दुनिया की 125 से ज्यादा फिल्मों का प्रदर्शन होगा. गाला प्रीमियर, स्टार स्क्रीनिंग, मास्टरक्लास, इंडस्ट्री बातचीत और वर्कशॉप जैसे कई कार्यक्रम शामिल होंगे. डिजिटल और नए दौर के सिनेमा को भी खास जगह दी जाएगी. इससे फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ना चाहने वाले छात्रों और युवाओं को सीखने और नेटवर्क बनाने का मौका मिलेगा. सांस्कृतिक कार्यक्रम और लाइव परफॉर्मेंस इसे एक बड़े उत्सव जैसा माहौल देंगे.

युवाओं, पर्यटन और रोजगार को मिलेगा फायदा

पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा कि दिल्ली तेजी से क्रिएटिव कैपिटल बन रही है और यह फिल्म फेस्टिवल उसी दिशा में बड़ा कदम है. देश-विदेश के फिल्मकार, कलाकार और तकनीकी विशेषज्ञ इसमें हिस्सा लेंगे. CineXchange फिल्म मार्केट और Cineverse एक्सपो के जरिए निवेश और सहयोग के नए अवसर मिलेंगे. युवा प्रतिभाओं को अपनी फिल्में दिखाने और इंडस्ट्री से सीधे जुड़ने का मंच मिलेगा. फिल्म पर्यटन बढ़ने से शहर की अर्थव्यवस्था को फायदा होगा, नए रोजगार बनेंगे और दिल्ली की सांस्कृतिक पहचान और मजबूत होगी.

