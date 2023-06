Hindi News Delhi



Delhi Weather: दिल्ली में 4-5 दिन कैसा रहेगा मौसम, लू चलेगी या रहेगी राहत, जानें यहां

Delhi Weather: दिल्ली में 4-5 दिन कैसा रहेगा मौसम, लू चलेगी या रहेगी राहत, जानें यहां

Weather News: एक के बाद एक पश्चिमी विक्षोभ के कारण कुछ कुछ समय के अंतराल पर बारिश होने से दिल्ली में जून महीने की शुरुआत में उतनी गर्मी नहीं रही थी, जितनी होती है

फाइल फोटो

Weather News, Delhi Weather, नई दिल्ली: दिल्ली (Delhi) में अधिकतम तापमान में धीरे धीरे वृद्धि होने का अनुमान है, लेकिन अगले चार से पांच दिन तक लू चलने की आशंका (heatwave is unlikely in the next four to five days) नहीं है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने यह जानकारी दी.

Trending Now

राष्ट्रीय राजधानी के प्रमुख मौसम केंद्र सफदरजंग वेधशाला ने बुधवार को न्यूनतम तापमान सामान्य से दो डिग्री कम 25.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया. अधिकतम तापमान करीब 39 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. एक के बाद एक पश्चिमी विक्षोभ के कारण कुछ कुछ समय के अंतराल पर बारिश होने से दिल्ली में जून महीने की शुरुआत में उतनी गर्मी नहीं रही थी, जितनी होती है. इस महीने में अधिकतम तापमान अब तक 40 डिग्री के नीचे रहा है.

आईएमडी के अनुसार सफदरजंग वेधशाला ने इस साल अब तक लू की स्थिति दर्ज नहीं की है. ऐसा 2014 के बाद पहली बार हुआ है. मौसम विज्ञानियों ने इस मानसून पूर्व मौसम (मार्च से मई) में अधिक वर्षा और सामान्य से कम तापमान के लिए सामान्य से अधिक पश्चिमी विक्षोभ को जिम्मेदार ठहराया है. यह मौसम प्रणाली भूमध्यसागरीय क्षेत्र में उत्पन्न होती है और उत्तर-पश्चिम भारत में इससे बेमौसम बारिश होती है. हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि आगे लू नहीं चलेगी. क

केरल में मानसून की शुरुआत में पहले ही देरी हो चुकी है और मौसम विज्ञानियों ने चक्रवात बिपारजॉय के कारण दक्षिणी प्रायद्वीप से आगे मानसून में धीमी प्रगति की आशंका जताई है. राष्ट्रीय राजधानी सहित देश के कई हिस्सों में तापमान सामान्य से ऊपर रहने की संभावना है.

आईएमडी ने पिछले महीने उत्तर पश्चिम भारत में सामान्य या सामान्य से कम मानसून का अनुमान जताया था, जिसका अर्थ है अधिक शुष्क और गर्म दिन रहना. आईएमडी के अनुसार, दिल्ली में 36 साल में मई का महीना पहली बार बेहद कम गर्म दर्ज किया गया. इस बार अधिक बारिश के कारण अधिकतम तापमान औसतन 36.8 डिग्री सेल्सियस तक नीचे आ गया.

मौसम केंद्र ने पिछले साल मानसून पूर्व मौसम में 9 अप्रैल और चार मई के बीच 13 दिन लू की स्थिति दर्ज की. 2021 में इस अवधि के दौरान सिर्फ एक दिन लू चली, 2020 में चार और 2019 में एक दिन लू चली. लू की स्थिति तब होती है जब किसी मौसम केंद्र पर अधिकतम तापमान मैदानी इलाकों में कम से कम 40 डिग्री सेल्सियस, तटीय क्षेत्रों में 37 डिग्री और पर्वतीय क्षेत्रों में 30 डिग्री तक पहुंच जाता है और सामान्य से कम से कम 4.5 डिग्री तापमान अधिक होता है. (भाषा)

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें दिल्ली की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

RECOMMENDED STORIES