Delhi Jal Board Update: दिल्ली के इन इलाकों में बुधवार-गुरुवार को नहीं होगी पानी की आपूर्ति, देखें पूरी LIST

Delhi Jal Board Update: देश की राजधानी दिल्ली के कई इलाकों में बुधवार और गुरुवार को पानी की आपूर्ति बाधित रहेगी. दिल्ली जल बोर्ड ने ट्वीट कर इस बारे में अपडेट दिया है. दिल्ली बोर्ड की तरफ से बताया गया कि पानी की आपूर्ति रोहिणी समेत कई इलाकों में बाधित रहेगी. दिल्ली जल बोर्ड ने बताया कि केशोपुर और पीरागढ़ी चौक पर पानी के ‘इंटरकनेक्शन’ के बंद रहने के कराण राष्ट्रीय राजधानी के कई इलाकों में बुधवार और गुरुवार को पानी नहीं आएगा.

WATER ALERT :

Due to shut down for interconnection of water main at Keshopur drain and Peeragarhi Chowk, the water supply in the following colonies/areas will not be available/will be available at low pressure from the evening of 29.11.2023 to morning 30.11.2023.#UPDATE pic.twitter.com/yrWHxXHJPp

— Delhi Jal Board (@DelhiJalBoard) November 27, 2023