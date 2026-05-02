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Delhi Judge Aman Kumar Sharma Death Green Park Suicide Case Investigation Details

दिल्ली में 30 साल के जज ने लगाई फांसी, खिड़की का शीशा तोड़ पुलिस ने कब्जे लिया शव

Delhi News: दक्षिणी दिल्ली के ग्रीन पार्क इलाके में शनिवार को एक युवा जज ने फांसी लगा ली, जिसके बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया.

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Delhi News: दक्षिणी दिल्ली के ग्रीन पार्क इलाके में शनिवार को एक दुखद घटना सामने आई. 30 साल के जज अमन कुमार शर्मा अपने घर में मृत पाए गए. शुरुआती जानकारी के मुताबिक उन्होंने फांसी लगाकर जान दे दी. इस घटना के बाद इलाके में हलचल बढ़ गई और लोग हैरान रह गए. पुलिस को एक कॉल मिली, जिसके बाद टीम तुरंत मौके पर पहुंची. जांच में पता चला कि अमन शर्मा का शव उनके घर के बाथरूम में मिला. दरवाजा अंदर से बंद था, इसलिए खिड़की का शीशा तोड़कर अंदर जाना पड़ा. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.

परिवार को कैसे मिली जानकारी

इस घटना की जानकारी उनके जीजा ने पुलिस को दी. शुरुआती जांच में किसी बाहरी साजिश के संकेत नहीं मिले हैं. पुलिस का कहना है कि मामले की हर एंगल से जांच की जा रही है. असली वजह अभी साफ नहीं है, इसलिए परिवार और करीबियों से बात की जा रही है.

परिवार के साथ आखिरी बातचीत

बताया जा रहा है कि अमन ने रात में अपने पिता को फोन कर कहा था कि वह काफी परेशान हैं. पिता तुरंत उनसे मिलने दिल्ली पहुंचे. परिवार के मुताबिक घर में कुछ समय से तनाव चल रहा था. पिता ने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन हालात ठीक नहीं हो पाए.

अमन शर्मा ने 2021 में दिल्ली न्यायिक सेवा जॉइन की थी और हाल में कड़कड़डूमा कोर्ट में काम कर रहे थे. उनकी अचानक मौत से परिवार और साथ काम करने वाले लोग सदमे में हैं. पुलिस अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है, जिससे आगे की सच्चाई सामने आएगी.

अमन की पत्नी भी ज्यूडिशियल ऑफिसर हैं और उनकी बहन जम्मू में IAS अधिकारी के रूप में काम कर रही हैं. अमन के पिता के अनुसार, अमन ने बताया था कि घर में पत्नी का काफी कंट्रोल है और ज्यादातर फैसले वही लेती हैं. पिता ने अमन को समझाने की कोशिश की, लेकिन माहौल ठीक नहीं हो पाया. पिता के मुताबिक, बहू ने उनसे कहा कि अगर आप यहां से नहीं गए तो मैं पुलिस बुला लूंगी. इसके बाद पिता रात में वहीं रुके. उन्होंने बहू के माता-पिता से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उनका नंबर ब्लॉक कर दिया गया था.

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