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दिल्ली में जज अमन शर्मा ने क्यों की खुदकुशी? पुलिस जांच में सामने आई एक-एक बात

दिल्ली में जज अमन शर्मा की आत्महत्या ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं. जानिए उन्होंने किस कारण ये कदम उठाया और पारिवारिक विवाद की पूरी कहानी.

Published date india.com Published: May 3, 2026 10:22 PM IST
email india.com By Gargi Santosh email india.com
दिल्ली में जज अमन शर्मा ने क्यों की खुदकुशी? पुलिस जांच में सामने आई एक-एक बात

दिल्ली के ग्रीन पार्क इलाके में हुई जज के खुदकुशी मामले ने हर किसी को झकझोर दिया है. महज 30 साल की उम्र में अमन शर्मा ने अपने घर पर फांसी लगाकर जान दे दी. मेहनत से जज बनने वाले, परिवार को संभालने और पिता का सपना पूरा करने वाले अमन ने क्यों इतना बड़ा कदम उठाया – यही सवाल अब हर किसी के मन में है. बाहर से शांत और मजबूत दिखने वाले अमन के मन में कितना दर्द था, इसका अंदाजा शायद ही कोई लगा पाए. इस केस में एक के बाद एक बड़े खुलासे हो रहे हैं, अब नया अपडेट सामने आया है.

पिता दोस्त की बेटी से कराना चाहते थे शादी

राजस्थान के अलवर के एक सम्मानित परिवार से आने वाले अमन ने अपनी मेहनत और लगन से 2021 में न्यायिक सेवा में जगह बनाई. वह पढ़ाई में तेज, व्यवहार में शांत और अपने काम के प्रति बेहद गंभीर थे. पिता चाहते थे कि अमन की शादी उनके दोस्त की बेटी से हो, लेकिन उन्हें अपनी बैचमेट पसंद थी. बाद में पिता ने बेटे की खुशी को ऊपर रखा और शादी भी करा दी.

शुरुआत में सब ठीक था, लेकिन धीरे-धीरे रिश्ते में तनाव बढ़ने लगा. अमन के घर वाले बताते हैं कि पति-पत्नी के बीच अक्सर विवाद होते थे और हालात बिगड़ते गए. हालांकि, अमन ने कभी खुलकर अपनी परेशानियां किसी से शेयर नहीं कीं. वह हर दर्द अपने अंदर ही दबाकर रखते रहे, जिससे उनका मानसिक बोझ बढ़ता रहा.

खुदकुशी से 2 दिन पहले पिता को कही थी ये बात

घटना से 2 दिन पहले अमन ने अपने पिता को फोन कर कहा था कि अब उनसे जिंदगी नहीं जी जा रही. बेटे की आवाज में दर्द सुनकर पिता तुरंत दिल्ली पहुंच गए. परिजनों का कहना है कि कुछ घटनाओं ने अमन को अंदर तक तोड़ दिया था. एक बेटे के लिए अपने पिता का अपमान देखना बहुत मुश्किल होता है और शायद यही बात अमन के लिए सहन करना सबसे भारी पड़ गई.

अंतिम संस्कार में नहीं आए अमन के ससुराल वाले

2 मई को अमन ने अपने घर में आत्महत्या कर ली, जिससे पूरा परिवार टूट गया. उनका अंतिम संस्कार अलवर में राजकीय सम्मान के साथ किया गया, जहां बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे. लेकिन अमन के ससुराल पक्ष का कोई भी सदस्य अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हुआ. परिवार ने निष्पक्ष जांच की मांग की है और कई सवाल अब भी अनसुलझे हैं.

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Gargi Santosh

Gargi Santosh

गार्गी संतोष, जी मीडिया के India.com में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. वह हाइपरलोकल, नेशनल और वर्ल्ड सेक्शन की जिम्‍मेदारी संभाल रही हैं. गार्गी को लाइफस्टाइल, हेल्थ, टेक्नोलॉजी, और ... और पढ़ें

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