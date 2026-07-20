Delhi Weather 21 July: दिल्ली-NCR में तूफान के साथ होगी जोरदार बारिश, IMD ने जारी किया अलर्ट; उमस भरी गर्मी से मिलेगी राहत

Delhi Kal Ka Mausam 21 July: दिल्ली-एनसीआर में कई दिनों से चिपचिपी और उमस भरी गर्मी पड़ रही है. ऐसे में अब मौसम विभाग 21 जुलाई को बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है.

Written by: Rishabh Kumar
Published: July 20, 2026, 6:10 PM IST
Delhi Weather 21 July: दिल्ली-NCR में तूफान के साथ होगी जोरदार बारिश, IMD ने जारी किया अलर्ट; उमस भरी गर्मी से मिलेगी राहत
  • दिल्ली में मंगलवार से तेज बारिश की संभावना
  • आईएमडी ने जारी किया येलो अलर्ट आज
  • बारिश से उमस और गर्मी मिलेगी राहत
  • जलभराव और ट्रैफिक जाम का रहेगा खतरा

दिल्ली, कल का मौसम 21 जून: दिल्ली-एनसीआर में पिछले कई दिनों से लोग उमस और गर्मी से परेशान हैं. अब मौसम बदलने वाला है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने सोमवार के लिए दिल्ली में येलो अलर्ट जारी किया है. मौसम विभाग के मुताबिक आज कई इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है, जबकि मंगलवार 21 जुलाई से बारिश की रफ्तार और बढ़ने की उम्मीद है. इससे तापमान में गिरावट आएगी और लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी. मौसम विभाग ने लोगों से मौसम का ताजा अपडेट देखते रहने और जरूरत पड़ने पर ही बाहर निकलने की सलाह दी है.

दिल्ली के इन इलाकों में हो सकती है बारिश

और पढ़ें: दिल्ली-MP और गुजरात समेत 16 राज्यों में मूसलाधार बारिश का अलर्ट, UP में 80 की स्पीड से चलेगी हवा, IMD का अपडेट

आईएमडी के अनुसार सोमवार को दिल्ली के कई हिस्सों में हल्की बारिश और बूंदाबांदी देखने को मिल सकती है. जिन इलाकों में बारिश की संभावना है, उनमें राष्ट्रपति भवन, राजीव चौक, आईटीओ, इंडिया गेट, अक्षरधाम, सफदरजंग, लोधी रोड, नेहरू स्टेडियम, आरके पुरम, डिफेंस कॉलोनी, लाजपत नगर, हौज खास, मालवीय नगर, कालकाजी और तुगलकाबाद शामिल हैं. इसके अलावा एनसीआर के ग्रेटर नोएडा, गुरुग्राम और मानेसर में भी बारिश होने का अनुमान है. मौसम विभाग का कहना है कि मंगलवार से बारिश और तेज हो सकती है, जिससे मौसम काफी सुहावना हो जाएगा.

बारिश से ट्रैफिक पर पड़ सकता है असर

बारिश शुरू होने के बाद दिल्ली-एनसीआर के कई इलाकों में ट्रैफिक की रफ्तार धीमी हो सकती है. सड़कें फिसलन भरी होने और कुछ जगहों पर जलभराव होने की आशंका है. खासकर सुबह और शाम के व्यस्त समय में लोगों को जाम का सामना करना पड़ सकता है. ऐसे में अगर जरूरी काम हो तभी यात्रा करें और घर से थोड़ा पहले निकलें. वाहन चलाते समय तेज रफ्तार से बचें और सुरक्षित दूरी बनाए रखें. बारिश के दौरान सावधानी बरतने से सड़क हादसों का खतरा भी कम किया जा सकता है.

प्रशासन ने लोगों को दी ये जरूरी सलाह

प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि बारिश के दौरान जलभराव वाली सड़कों और निचले इलाकों में जाने से बचें. मौसम विभाग की नई जानकारी पर नजर रखें और किसी भी आपात स्थिति में स्थानीय प्रशासन के निर्देशों का पालन करें. अगर तेज बारिश हो रही हो तो पेड़ों या बिजली के खंभों के नीचे खड़े न हों. ऑफिस जाने वाले लोग भी ट्रैफिक की स्थिति देखकर समय से पहले घर से निकलें, ताकि रास्ते में परेशानी का सामना न करना पड़े.

गर्मी से मिलेगी राहत

मौसम विभाग का मानना है कि दिल्ली-एनसीआर में बारिश बढ़ने के साथ तापमान में भी कमी आएगी. पिछले कुछ दिनों से उमस भरी गर्मी लोगों को परेशान कर रही थी, लेकिन अब बारिश से राहत मिलने की उम्मीद है. मंगलवार से तेज बारिश का दौर शुरू होने पर मौसम और भी ठंडा हो सकता है. हालांकि बारिश के दौरान कुछ जगह जलभराव और ट्रैफिक की समस्या भी देखने को मिल सकती है. ऐसे में लोगों को सलाह दी गई है कि बाहर निकलने से पहले मौसम का अपडेट जरूर देखें और अपनी यात्रा उसी हिसाब से तय करें.

संबंधित खबरे

Add India.com as a Preferred Source Add India.com as a Preferred Source

Tags:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Delhi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

About the Author

Rishabh Kumar

Rishabh Kumar

ऋषभ कुमार पाण्डेय डिजिटल मीडिया और न्यूज इंडस्ट्री में एक साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं. वे मई 2024 से Zee Media समूह के साथ जुड़े हैं. यहां ... और पढ़ें

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.