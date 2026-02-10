  • Hindi
  • News
  • Delhi Lakhpati Beti Yojana Previously Called Ladli Scheme Cm Rekha Gupta Approved

दिल्ली की बेटियों को CM रेखा गुप्ता की बड़ी सौगात, 'लखपति बिटिया योजना' का ऐलान- जानिये कितने मिलेंगे पैसे

Delhi Lakhpati Beti Yojana: दिल्ली कैबिनेट ने दिल्ली लखपति बेटी योजना को मंजूरी दी है. इस योजना के तहत, बेटियों को 1 लाख रुपये तक मिलेगा. चलिए आपको इसके बारे में विस्तार से बताते हैं...

Published date india.com Updated: February 10, 2026 7:33 PM IST
email india.com By Gargi Santosh email india.com
दिल्ली की बेटियों को CM रेखा गुप्ता की बड़ी सौगात, 'लखपति बिटिया योजना' का ऐलान- जानिये कितने मिलेंगे पैसे

दिल्ली सरकार ने बेटियों के उज्ज्वल भविष्य को ध्यान में रखते हुए एक खास योजना को मंजूरी दी है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस योजना का ऐलान करते हुए बताया कि दिल्ली मंत्रिमंडल ने अब ‘दिल्ली लखपति बेटी योजना’ को हरी झंडी दे दी है. दरअसल यह योजना 2008 में शुरू हुई लाडली योजना का ही नया और अपडेटेड रूप है, जिसे अब नए प्रारूप में ज्यादा फायदेमंद बनाकर पेश किया गया है. सरकार का मकसद है कि दिल्ली की बेटियों को पढ़ाई और आगे की जिंदगी में आर्थिक मदद मिले, ताकि किसी भी परिवार पर बेटियों की शिक्षा और भविष्य को लेकर बोझ न बने.

पुरानी लाडली योजना का नाम बदला साथ ही फॉर्मेट

दिल्ली सरकार ने साफ किया है कि 2008 की पुरानी लाडली योजना अब ‘दिल्ली लखपति बेटी योजना’ के नाम से लागू होगी. सरकार का कहना है कि यह बदलाव इसलिए किया गया है, ताकि योजना ज्यादा प्रभावी बने और दिल्ली की बेटियों को मजबूत आर्थिक सहारा मिल सके. यह योजना बेटियों की पढ़ाई के अलग-अलग पड़ाव में आर्थिक सहायता देने पर आधारित होगी. इसका फायदा यह होगा कि बच्ची की पढ़ाई लगातार जारी रहे और परिवार को हर स्टेज पर सपोर्ट मिलता रहे.

ब्याज मिलाकर मिलेगा 1 लाख रुपये मिलेंगे

इस योजना की सबसे बड़ी खासियत यह है कि अब बेटियों को मिलने वाली राशि बढ़ा दी गई है. पहले जहां सरकार की तरफ से कुल 36 हजार रुपये की सहायता दी जाती थी, अब इसे बढ़ाकर 56 हजार रुपये कर दिया गया है. साथ ही सरकार अलग-अलग चरणों में ब्याज जोड़कर यह सुनिश्चित करेगी कि जब बेटी अपनी पढ़ाई के बड़े पड़ाव तक पहुंचे, तो उसे कुल मिलाकर करीब 1 लाख रुपये तक की रकम मिल सके. यानी अब यह योजना सिर्फ एक छोटी सहायता नहीं बल्कि एक बड़ा फाइनेंशियल सपोर्ट बन जाएगी. इससे बेटियों की पढ़ाई, कॉलेज फीस, और भविष्य की जरूरतों को पूरा करने में काफी मदद मिलेगी.

एक घर से दो बेटियां उठा सकती हैं लाभ

दिल्ली सरकार ने इस योजना को सफल बनाने के लिए बड़ा बजट भी तय किया है. जानकारी के मुताबिक सरकार इस योजना पर कुल 160 करोड़ रुपये खर्च करेगी. इसके अलावा, एक और खास बात यह है कि इस योजना का लाभ एक परिवार की दो बच्चियां ले सकेंगी. यानी अगर किसी परिवार में दो बेटियां हैं, तो दोनों को इस योजना का लाभ मिलेगा. इससे ऐसे परिवारों को भी राहत मिलेगी जो दो बेटियों की पढ़ाई और भविष्य की प्लानिंग को लेकर चिंता में रहते हैं.

ग्रेजुएशन पूरी होने पर मिलेंगे 20 हजार रुपये

दिल्ली लखपति बेटी योजना के तहत बेटियों को पढ़ाई के अलग-अलग स्टेज पर सहायता मिलेगी. लेकिन इसका सबसे बड़ा फायदा तब मिलेगा जब बेटी अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर लेगी. सरकार ने घोषणा की है कि ग्रेजुएशन पूरी होने के बाद बेटियों को 20 हजार रुपये की राशि दी जाएगी. इससे बेटियों को आगे की पढ़ाई, करियर की तैयारी या किसी स्किल डेवलपमेंट में मदद मिल सकेगी.

Add India.com as a Preferred SourceAdd India.com as a Preferred Source

About the Author

Gargi Santosh

Gargi Santosh

गार्गी संतोष, जी मीडिया के India.com में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. वह हाइपरलोकल, नेशनल और वर्ल्ड सेक्शन की जिम्‍मेदारी संभाल रही हैं. गार्गी को लाइफस्टाइल, हेल्थ, टेक्नोलॉजी, और ... और पढ़ें

Also Read:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Delhi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

Topics

More Stories

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.