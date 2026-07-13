क्या है दिल्ली सरकार की नई लक्ष्मी योजना? किन्हें मिलेंगे 2500 रुपये? जान लें अप्लाई का पूरा प्रोसेस

दिल्ली सरकार ने महिला समृद्धि योजना का नाम बदलकर दिल्ली लक्ष्मी योजना कर दिया है. चलिए आपको बताते हैं ये स्कीम क्या है, इससे क्या फायदा होगा, आवेदन प्रक्रिया और कौन से दस्तावेज चाहिए होंगे.

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सरकार पात्र महिलाओं की जांच कर लाभ की राशि सीधे उनके बैंक खाते में ट्रांसफर करेगी. (Photo from AI)

दिल्ली सरकार ने महिला समृद्धि योजना का नाम बदलकर दिल्ली लक्ष्मी योजना कर दिया

योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी

सरकार इस योजना को रक्षाबंधन (28 अगस्त, 2026) के आसपास शुरू कर सकती है

स्कीम के लिए आवेदन दिल्ली ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के जरिए किया जाएगा

Delhi Lakshmi Yojana 2026: दिल्ली सरकार ने महिलाओं को आर्थिक मदद देने वाली अपनी ‘महिला समृद्धि योजना’ का नाम बदलकर ‘दिल्ली लक्ष्मी योजना’ कर दिया है. इस योजना के तहत, महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपये दिए जाएंगे. सरकार का उद्देश्य है कि आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की महिलाओं को वित्तीय सुरक्षा दी जाए, वह आत्मनिर्भर बनें और परिवार में उनकी भागीदारी मजबूत हो. खबर है कि इस योजना को रक्षाबंधन पर शुरू किया जा सकता है.

कौन उठा सकेगा दिल्ली लक्ष्मी योजना का लाभ?

हालांकि, दिल्ली लक्ष्मी योजना का लाभ लेने के लिए कुछ शर्तें भी तय की गई हैं. इसके लिए आवेदक महिला की उम्र 21 से 60 साल के बीच होनी चाहिए. महिला पिछले 10 सालों से दिल्ली की स्थायी निवासी हो. जिन परिवारों की वार्षिक आय 2.5 लाख से ज्यादा नहीं है, केवल वहीं महिलाएं आवेदन कर सकेंगी. इसके अलावा, महिला का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए.

कहां पर करें आवेदन, ये दस्तावेज रखें तैयार

अब सवाल उठता है कि दिल्ली लक्ष्मी योजना के लिए आवेदन कहां करना होगा? इसके लिए आपको दिल्ली ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर जाना होगा. यहां सबसे पहले अकाउंट बनाने का काम होगा. इसके बाद, आधार नंबर और मोबाइल OTP के जरिए सत्यापन कर आवेदन फॉर्म भरना होगा. ध्यान रहे कि आवेदन के समय सभी जानकारी सही भरी हो, क्योंकि गलत जानकारी मिलने पर आवेदन रद्द किया जा सकता है. चलिए

आपको ये भी बता दें कि कौन से दस्तावेज की जरूरत पड़ेगी?

आधार कार्ड

दिल्ली का निवास प्रमाण पत्र

आय प्रमाण पत्र

आधार से लिंक बैंक खाता

एक्टिव मोबाइल नंबर

पासपोर्ट साइज फोटो

बीपीएल/ईडब्ल्यूएस से संबंधित दस्तावेज (अगर लागू हों)

अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र (सरकार के निर्देशानुसार)

योजना से महिलाओं को क्या फायदा होगा?

दिल्ली लक्ष्मी योजना से महिलाओं के हाथ में कुछ पैसे होंगे, तो वो परिवार और समाज में अधिक सशक्त भूमिका निभा सकेंगी. अगर योजना रक्षाबंधन 2026 पर लागू होती है, तो यह दिल्ली की लाखों जरूरतमंद महिलाओं के लिए बड़ी राहत साबित हो सकती है. आवेदन शुरू होने के बाद, सरकार पात्र महिलाओं की जांच कर लाभ की राशि सीधे उनके बैंक खाते में ट्रांसफर करेगी.